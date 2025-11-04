È ufficiale, torna Danilo: tifosi della Juve a bocca aperta

Danilo, ex difensore e capitano della Juventus, fa il suo clamoroso ritorno. È già arrivato l'annuncio ufficiale

Dopo tredici lunghi anni Danilo Luiz da Silva ha fatto ritorno in patria a gennaio 2025 lasciando la Juventus per vestire la maglia del Flamengo. Una vera e propria rinascita per l’esperto difensore verdeoro che nell’ultimo periodo in bianconero non ha vissuto mesi semplici.

In Brasile si è quindi consumata una vera e propria rinascita per l’ex Juve e Real Madrid che in Europa ha scritto pagine indelebili vincendo praticamente di tutto: campionati, coppe nazionali, supercoppe, ed anche due Champions League ed un Mondiale per Club.

Il classe 1991 verdeoro ha saputo quindi riprendere in mano la propria carriera proprio col ritorno in patria dopo tanto tempo, affondando nuovamente le radici in quei luoghi che ben conosce e che agli albori della sua avventura col Santos gli avevano già regalato soddisfazioni.

Danilo ha dunque alzato ancora una volta l’asticella del rendimento tanto da convincere persino Carlo Ancelotti a dargli una nuova chance in Nazionale. Il ct della Seleçao ha infatti convocato l’ex Juventus per le prossime uscite.

L’ex Juventus Danilo torna in Nazionale: Ancelotti lo ha convocato

Danilo è rientrato nell’elenco dei convocati per le amichevoli che il Brasile giocherà contro Senegal il 15 novembre all’Emirates Stadium e Tunisia il 18 novembre in quel di Lilla.

Ecco l’elenco dei convocati di Carlo Ancelotti per gli impegni del Brasile:

Portieri: Bento (Al Nassr), Ederson (Fenerbahçe), Hugo Souza (Corinthians).

Difensori: Alex Sandro (Flamengo), Caio Henrique (Monaco), Danilo (Flamengo), Militão (Real Madrid), Fabrício Bruno (Cruzeiro), Gabriel Magalhães (Arsenal), Luciano Juba (Bahia), Marquinhos (PSG), Paulo Henrique (Vasco), Wesley (Roma).

Centrocampisti: Andrey Santos (Chelsea), Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Manchester United), Fabinho (Al Ittihad), Paquetá (West Ham).

Attaccanti: Estêvão (Chelsea), João Pedro (Chelsea), Luiz Henrique (Zenit), Matheus Cunha (Manchester United), Richarlison (Tottenham), Rodrygo (Real Madrid), Vinicius (Real Madrid), Vítor Roque (Palmeiras).

Insieme a Danilo, che mancava in Nazionale da circa 5 mesi, è stata convocata un’altra ex conoscenza del mondo Juve. Ancelotti ha infatti scelto tra i difensori anche Alex Sandro, terzino sinistro con un lungo passato a Torino che ora milita al Flamengo esattamente come Danilo.

I due compagni di squadra saranno quindi spalla a spalla nelle prossime uscite del Brasile, dimostrando come nonostante il passare del tempo abbiano ancora tanto da poter offrire alla causa. Tra gli altri convocati spiccano Vinicius e Rodrygo, stelle che il ct italiano ha avuto al Real Madrid, oltre al nuovo che avanza rappresentato da Estevao e Joao Pedro.