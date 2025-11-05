Stop Sinner, Alcaraz pronto ad approfittarne: l’annuncio

Mancano pochi giorni al termine della stagione e ormai siamo dinanzi all’atto finale di un’annata piuttosto importante. Tra pochi giorni cominceranno le Atp Finals di Torino, ultimo grande evento di una stagione dove Jannik Sinner vuole difendere il titolo e concorrerà contro Carlos Alcaraz per il primo posto nel ranking. Una stagione entusiasmante per entrambi, un’annata che ha portato due titoli Slam a testa e tante soddisfazioni.

Se Alcaraz può praticamente solo sorridere va detto che nel 2025 Sinner ha vissuto anche alcune problematiche, polemiche che lo hanno messo nuovamente nella bufera, a partire dalla squalifica dei tre mesi per il caso Clostebol. Un’altra situazione criptica invece è quella relativa alla decisione di non partecipare alle Finali di coppa Davis, evento che si terrà tra pochi giorni e subito dopo le Atp Finals in quel di Bologna.

La decisione di non accettare la convocazione è costata una marea di critiche all’attuale numero uno al mondo che in maniera diligente ha riferito che le accetta e che non vuole entrare in futili polemiche. La Coppa Davis è un evento molto atteso e nonostante non ci sarà Sinner c’è grande attesa per chi parteciperà all’evento, in primis per il suo grande rivale Carlos Alcaraz.

Niente Sinner ma solo Alcaraz: Binaghi sorride lo stesso

Si era parlato della possibilità di un ripensamento ma è stato lo stesso Sinner a confermare che questo non ci sarà. L’azzurro quest’anno ha deciso di saltare la Coppa Davis, una scelta legittima nonostante le critiche ma che non ferma il pubblico. E sicuramente anche Angelo Binaghi potrà sorridere. E’ previsto infatti praticamente il tutto esaurito per l’evento e cosi quindi anche la federazione può sorridere per un evento che potrà riempire le tasche e generare tanto entusiasmo.

Il consigliere della federazione italiana tennis e padel Raimondo Ricci Bitti ha parlato di questo evento: “Non ci sarà Jannik, ma gli appassionati si potranno rifare con altri grandi campioni come Carlos Alcaraz e Alexander Zverev” e poi l’uomo ha sottolineato ovviamente che c’è anche l’Italia continuando:

“Per quel che riguarda la Nazionale abbiamo Musetti, la coppia di doppio Bolelli-Vavassori, Cobolli e poi Matteo Berrettini. L’obiettivo è vincere la terza davis consecutiva e per Bologna fare buona figura in termini di organizzazione e infrastrutture” la chiosa da parte del dirigente azzurro.