Il principe Andrea pronto a voltare pagina: addio alla vita reale, ma non al lusso

Ormai caduto in disgrazia agli occhi del fratello maggiore, Re Carlo III, il principe Andrea d’Inghilterra continua a essere al centro della pressione mediatica. È fresco l’ennesimo strappo di Andrea con la corona britannica. Carlo, stanco delle continue polemiche e agli scandali legati al caso Epstein, avrebbe optato per la revoca definitiva di titoli e onorificenze al fratello.

Già tre anni fa Andrea si era visto privare del titolo di “Duca di York” e del diritto di essere chiamato “Sua Altezza”. Ultimamente è stato spinto ancor più ai margini della Royal Family, escluso da ogni comunicazione ufficiale dei Royals, sempre per volontà di Carlo. La rottura definitiva dei rapporti col fratello sarebbe ancora una volta dovuta, stando al Sunday Times, agli strascichi dell’«affaire» Epstein.

Secondo le indiscrezioni Andrea, che continua a negare ogni coinvolgimento, si sarebbe rifiutato di firmare dichiarazioni in solidarietà con gli abusi perpetrati da Jeffrey Epstein, scavando così una frattura insanabile con Carlo. Adesso il principe si prepara a dare addio alla vita reale. Per lui si prospetta un rifugio dorato, lontano dalla luce dei riflettori.

Addio alla vita reale: Andrea verso un esilio dorato

Il principe Andrea, ormai tagliato fuori dagli impegno ufficiali a corte come membro attivo della famiglia reale, sembra sul punto di voltare pagina. Il fratello minore di Re Carlo starebbe progettando di andare a vivere lontano dal Regno Unito. Un esilio di lusso per il principe che secondo fonti britanniche potrebbe trasferirsi negli Emirati Arabi.

Più precisamente Andrea avrebbe scelto come rifugio una villa da oltre 10 milioni di sterline ad Abu Dhabi. Una scelta non casuale. Ad Abu Dhabi il principe potrebbe trovare un ambiente dove il suo passato non è costantemente oggetto di discussione sui media e sotto la lente dell’opinione pubblica. La stampa britannica ha riportato la notizia che sta facendo il giro delle redazioni.

Il 65enne Andrea Mountbatten-Windsor avrebbe accettato la proposta del presidente emiratino Sheikh Mohamed bin Zayed Al Nahyan, sua vecchia conoscenza fin dai tempi in cui i due frequentavano il prestigioso collegio scozzese Gordonstoun (lo stesso di Carlo). Lo sceicco avrebbe fatto ristrutturare integralmente una villa nel complesso Sea Palace.

Si tratta di un’area riservata, destinata ad ospitare soltanto i membri della famiglia reale emiratina. Andrea andrebbe a vivere in una villa con sei camere da letto, una palestra, una piscina coperta, una sala cinema privata. Il tutto decorato secondo gli sfarzosi canoni degli Emirati Arabi, un Paese dove vige un rigido controllo sulla stampa e la garanzia della privacy per i residenti più illustri è più che assicurata. Una perfetta exit strategy, insomma, per uscire con discrezione dalla bufera mediatica che lo tempesta da anni.