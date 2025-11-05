Firma Vlahovic, ci sono le cifre dell’ingaggio: pazzesco!

E’ cominciata l’era Spalletti e in casa Juve sembrano esser cambiate tante cose. Nonostante il pari contro lo Sporting Lisbona c’è grande fiducia in casa bianconera, il tecnico toscano sembra aver dato una svolta e diversi giocatori stanno facendo molto bene. In Champions League è andato a segno nuovamente Dusan Vlahovic, una delle stelle del club torinese. Ma su di lui c’è una situazione piuttosto particolare.

Il centravanti serbo ha iniziato la stagione come separato in casa visto un contratto in scadenza a fine anno, la società ha investito acquistando a peso ‘e ingaggi’ d’oro giocatori come Jonathan David che Openda, ma al momento sia Tudor che ora Spalletti puntano sul giocatore balcanico, visto come assoluto trascinatore del reparto ed anche contro i protagonisti è stato il migliore in campo.

Vi sono stati rumors riguardo una possibile gennaio, c’è chi addirittura lo ha accostato a rivali come Inter e Milan per giugno, ma al momento Vlahovic sembra molto legato alla Juve e rilascia sempre grandi dichiarazioni nei confronti del club. Quel ‘ciao Leggenda’ di Dusan ieri sera ad Alessandro Del Piero sottolinea come l’attaccante sia legato ai colori bianconeri. Qualcosa è cambiato ed al momento ci sono molte possibilità di rinnovo, nelle ultime ore ci sarebbe stata un’apertura a questa clamorosa possibilità.

Mercato Juve, cambia tutto su Dusan Vlahovic: ecco le ultime

6 gol nelle prime 14 presenze della stagione e un rendimento che va oltre i gol, una presenza costante e numeri nettamente superiori ai suoi rivali in attacco. Per questo e per tanto altro la Juve starebbe valutando l’ipotesi rinnovo e secondo quanto riporta Calciomercato.it le parti non sono cosi distanti. Quest’anno Dusan percepirà 8 milioni di euro più 4 di bonus legati alla permanenza in bianconero ma con la fiducia di Spalletti e dei tifosi dall’entourage del giocatore serbo trapela fiducia.

Sono passati diversi mesi e tanti rumors, ma ora Vlahovic potrebbe restare, a cifre molto inferiori rispetto a quelle attuali. Magari potrebbe accettare un bonus alla firma ma il giocatore si sente più vicino ai colori bianconeri e Spalletti spinge per questa mossa, la Juve dipende anche da Vlahovic e magari già nelle prossime settimane potrebbero arrivare clamorosi annunci riguardo il futuro del giocatore in bianconero.

La Juve tiene molto al giocatore e viceversa, al momento la situazione mercato è chiusa e si potrebbero aprire scenari – fino a qualche settimana fa – davvero impensabili.