Se prenoti entro il 6 novembre viaggi con 16,99 euro: mete da sogno

Ora che il freddo comincia a mordere sono in molti ad avere già nostalgia dell’estate. In tanti sognano di viaggiare verso il caldo, verso mete da sogno, con destinazioni top da visitare in un periodo dell’anno dove la bella stagione comincia a essere un ricordo. L’inverno è alle porte e si comincia a pensare a come riscaldare le case nei giorni più freddi dell’anno.

Eppure a chi prenota entro oggi, 6 novembre 2025, una celebre compagnia di voli low cost permetterà di viaggiare a partire da soli 16,99 euro verso mete davvero intriganti. Si tratta di un’offerta lampo che farà la felicità di chi è sempre con l’orecchio teso e il click facile alla ricerca di occasioni dell’ultimo minuto da cogliere al volo.

Ryanair torna nuovamente a far parlare di sé con la sua nuova offerta flash. La la più grande compagnia aerea a basso costo d’Europa ha lanciato una super promo con voli scontati a meno di 17 euro per viaggiare verso tantissime mete. L’ideale per chi sogna di organizzare una fuga autunnale. Un’occasione riservata a chi prenota entro oggi.

Super promo: viaggi a 16,99 euro per chi prenota entro il 6 novembre

La promozione di Ryanair permette a chi prenota entro il 6 novembre 2025 di viaggiare a partire da 16,99 euro. L’offerta è limitata infatti ai voli in partenza dal 7 novembre e il 18 dicembre 2025, un periodo di tempo ideale per chi desidera concedersi un fine settimana autunnale o una fuga di Natale anticipata. Il prezzo stracciato delle tariffe è un ottimo incentivo alla partenza.

Tra le mete prenotabili a 16,99 euro con la super promo di Ryanair c’è Marrakech, la piazza più famosa del Marocco con i suoi suoni, colori e profumi avvolgenti. L’autunno è la stagione ideale per visitare la celebre località marocchina. Il turismo è favorito dalle temperature miti – intorno ai 25 gradi – ideali per passeggiare tra i giardini Majorelle amati da Yves Saint Laurent.

Anche Siviglia è una delle mete top raggiungibile grazie all’offerta lampo di Ryanair. L’autunno permette di visitare con calma anche la capitale andalusa, dove la calura estiva in questo periodo dell’anno cede il posto a giornate piacevoli e luminose, tra la celebre Giralda della Cattedrale di Santa Maria, simbolo cittadino, gli incantevoli mosaici e i fiabeschi giardini arabi del Real Alcázar.

Un’altra tratta top da visitare in autunno con un viaggio low cost è quella tra Venezia e Atene. La capitale greca, lontana adesso dal turismo di massa, è un mix di cultura e mito. Il periodo tra novembre e dicembre è ideale per scoprire un’Atene meno affollata dai turisti, con un clima ancora piacevole.