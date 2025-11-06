Lacrime per Maurizio Pistocchi, lutto nello sport: “Riposa in pace”

È lutto per il mondo dello sport con la scomparsa, a 84 anni, di Andrea De Adamich, ex pilota di Formula 1 diventato negli anni uno dei volti sportivi più noti di Mediaset nel ruolo di telecronista. L’ex pilota di F1 è stato la voce e il volto di Mediaset nel momento in cui l’emittente lombarda acquisì i diritti televisivi per la trasmissione dei gran premi di Formula 1 in Italia dal 1991 al 1996.

Per oltre trent’anni, dal 1978 al 2009, De Adamich ha commentato in televisione le corse dopo aver guidato la Ferrari, la McLaren, la Brabham e essere stato un simbolo dell’Alfa Romeo. Non solo il mondo delle corse automobilistiche, ma quello dello sport in generale perde una figura capace di segnare prima la pista, con una carriera piena di successi, poi anche il piccolo schermo.

Nato a Trieste nel 1941, Andrea De Adamich ha vinto due due Campionati Europeo Turismo (1966-67) con l’Alfa Romeo. Poi il grande sbarco in Formula 1, dove lo troviamo alla guida di Ferrari, McLaren, March, Surtees e Brabham. Dopo il ritiro, comincia per lui l’avventura televisiva. Ma sempre senza perdere di vista la pista. Anche Maurizio Pistocchi ha voluto ricordare il celebre collega scomparso.

Maurizio Pistocchi ricorda il celebre collega scomparso

Sul suo account X (l’ex Twitter) il giornalista Maurizio Pistocchi ha voluto omaggiare Andrea De Adamich, moto il 5 novembre 2025 a Varano de’ Melegari all’età di 84 anni: «Il tempo che passa si porta via all’età di 84 anni Andrea De Adamich, ex pilota di F1 e conduttore tv». Il noto giornalista sportivo ha riepilogato i passaggi salienti della carriera televisiva del suo illustre collega.

«Dopo il suo ritiro dalle corse – sottolinea Pistocchi – condusse per anni su Ita1 una seguitissima rubrica tv , “GRAND PRIX”». Spazio poi a un ricordo personale. De Adamich, prosegue il giornalista originario di Cesena, «era un gran signore, educatissimo e molto veloce alla guida». Infine un aneddoto. De Adamich, ricorda Pistocchi, «mi diede un passaggio sulla sua Ferrari 456 in un viaggio da Verona-Milano, che è tra i miei ricordi più vivi (per la paura)».



Infine l’ultimo saluto: «Ciao Andrea, lassù potrai correre senza problemi, RIP». Sport Mediaset ricorda come il telecronista scomparso avesse fondato nel 1991 il Centro Internazionale Guida Sicura, proseguendo così la sua storica collaborazione con Alfa Romeo. Inoltre De Adamich il 2 giugno 2022 era stato nominato, per i suoi meriti, Commendatore dell’Ordine al merito della Repubblica italiana.

Negli anni Novanta il giornalista con un passato nella F1 ha lavorato in programmi sportivi televisivi. Ha affiancato anche Maurizio Mosca ne L’appello del martedì. Il suo lavoro di giornalista e opinionista, specialmente nelle trasmissioni di Italia 1, è proseguito fino all’agosto del 2017 quando venne rimosso dai ruoli nei programmi Mediaset pur rimanendo nella redazione di Premium Sport e Sport Mediaset.