Terribile infortunio, l’Inter trema per Dumfries: lungo stop

È stata una due giorni di Champions League come sempre ricca di emozioni, grandi partite e tanti gol. Non è però mancato anche qualche passo falso accompagnato da delusioni ed infortuni.

Uno di questi potrebbe persino andare indirettamente a toccare l’Inter e nello specifico Denzel Dumfries. L’olandese ha giocato tutta la partita nella vittoria interna di mercoledì sera contro il Kairat. Un successo per 2-1 che conferma l’ottima striscia positiva della truppa di Chivu in ambito europeo. I nerazzurri grazie ai gol di Lautaro e Carlos Augusto hanno infatti raccolto la quarta vittoria in altrettante gare, facendo registrare un percorso immacolato come solo Arsenal e Bayern Monaco, le uniche altre due squadre a punteggio pieno.

Tra i protagonisti di serata anche Denzel Dumfries che presto potrebbe divenire persino una pedina di mercato dopo il terribile infortunio occorso ad una vecchia conoscenza del mondo interista.

Martedì sera il Paris Saint Germain, vincitore dell’ultima Champions proprio contro l’Inter, ha incassato un ko casalingo contro il Bayern Monaco. Una serata che ha amareggiato Luis Enrique e l’intero ambiente parigino ben oltre il semplice risultato di campo.

Tra le fila dei transalpini ci sono da registrare infortuni importanti come quelli per Dembele e soprattutto Hakimi commentati così a ‘Canal+’ dallo stesso allenatore spagnolo: “Quando recuperi calciatori reduci da infortuni, non sono mai al 100%. Devo imparare a gestire meglio queste situazioni. Con la mia idea di gioco e la mia esperienza, devo migliorare molto”.

Inter, terribile infortunio per Hakimi: il PSG può pensare a Dumfries

Un discorso, quello di Luis Enrique, che vale principalmente per Dembele, mentre per Hakimi si registra un infortunio dovuto ad un terribile scontro con Luis Diaz.

L’entrata sconsiderata dell’ex attaccante del Liverpool ha provocato ad Hakimi “una grave distorsione alla caviglia sinistra, che lo terrà fuori gioco per diverse settimane”. Per il giocatore marocchino, uscito in lacrime dal campo si prospetta uno stop di circa 6/8 settimane con il rischio di dover salutare anche la Coppa d’Africa con la sua nazionale.

Molto dipenderà dal processo di recupero, mentre lato Bayern Monaco è arrivato un semplice messaggio dell’autore dell’intervento, Luis Diaz, che ha detto: “Gli auguro un pronto ritorno in campo”.

In questo quadro si inserisce quindi il mercato perchè qualora i tempi di rientro si allungassero o le condizioni di Hakimi non dovessero essere da subito buone, ecco che il Paris Saint Germain potrebbe bussare alla porta dell’Inter per sondare il nome di Dumfries.

Per caratteristiche l’olandese si sposerebbe benissimo con le esigenze parigine e di Luis Enrique, ma difficilmente i nerazzurri a stagione in corso rinuncerebbero ad un titolarissimo.