Arriva direttamente dalla Cina il metodo perfetto per asciugare il bucato in inverno: è geniale

Durante i mesi più freddi, quando il mal tempo può durare anche giorni, la pioggia è incessante e l’umidità sembra non voler lasciare le case, asciugare il bucato diventa una vera impresa. Panni che restano umidi per giorni, odore di chiuso e tempi infiniti prima di poter riporre tutto nell’armadio, una situazione nota a molti e che si complica quando ci sono tanti componenti in famiglia sono tanti e non si fa in tempo a svuotare la cesta dei panni, che subito ritorna nuovamente piena.

Sicuramente i più fortunati che hanno in casa l’asciugatrice non hanno di questi problemi, ma invece, chi necessità delle belle giornate per asciugare il bucato, in inverno si ritroverà a vivere una situazione per nulla piacevole, con stendini sempre pieni, posizionati in ogni angolo di casa.

Arriva direttamente dalla Cina il trucco perfetto per asciugare il bucato velocemente: ideale per l’inverno

Fortunatamente, c’è un rimedio sorprendente che sta facendo il giro del web, e arriva proprio dall’Estremo Oriente. In Cina, dove l’ingegno domestico è spesso guidato dalla praticità, è stato reso popolare un metodo semplice ma estremamente efficace per ridurre drasticamente i tempi di asciugatura, anche senza l’uso dell’asciugatrice. Nulla di complicato, né tanto meno sono richiesti prodotti costosi, ma tutto il necessario lo abbiamo già in casa e lo usiamo anche tutti i giorni.

La soluzione, a prima vista, sembra quasi banale, ma è proprio nella sua semplicità che risiede la genialità. Tutto si basa sulla capacità dei tessuti di assorbire e trattenere l’umidità, e sull’idea di sfruttare un materiale per “rubarla” a un altro. Dopo aver lavato i capi e averli ben strizzati, entra in gioco un oggetto che si trova in ogni casa e che di solito non viene associato al bucato. L’unico requisito? Che sia completamente asciutto e pulito: l’asciugamano.

Ma come può un asciugamano tornare utile per asciugare il bucato? Il segreto è avvolgere il bucato ancora umido in un asciugamano asciutto, di preferenza in cotone spesso o in microfibra. Si sistemano i capi sopra l’asciugamano, si arrotola il tutto come un grande involtino e si esercita una leggera pressione, anche aiutandosi con il peso del corpo o battendo delicatamente il rotolo. In questo modo, l’asciugamano assorbe gran parte dell’acqua residua. Dopo pochi minuti, i vestiti possono essere stesi come di consueto e l’asciugatura sarà molto più rapida, anche in ambienti freddi o umidi.