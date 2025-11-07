Il Paradiso delle Signore anticipazioni: addio improvviso, le Veneri sono sconvolte

Un addio improvviso sconvolgerà la grande famiglia del Paradiso delle Signore e le Veneri, coinvolte loro malgrado nella guerra che si è scatenata dopo il drammatico annullamento della nozze tra Adelaide e Marcello. Nel frattempo la soap di Rai 1 ha fatto registrare il 17,6% di share e 1 milione e 490 mila spettatori nella puntata di mercoledì 5 novembre.

Spazio anche per le vicende di Agata, desiderosa di dare una mano agli alluvionati di Firenze. La giovane Venere ha ottenuto il via libera da papà Mimmo, molto fiero della sua voglia di fare. Con lei ci saranno anche Mimmo e Johnny. Nel frattempo la nuova commessa del Paradiso, Barbara, supererà a pieni voti il periodo di prova entrando a far parte del team delle Veneri.

Nelle scorse puntate ha tenuto banco anche Enrico. Il dottor Proietti sembra aver tratto giovamento dalle elettrostimolazioni. La mano pare aver recuperato la sua funzionalità e il medico ha chiesto subito di poter operare. Andrà tutto bene? Ecco cosa succederà nella puntata di oggi, 7 novembre, de Il Paradiso delle Signore 10.

Il Paradiso delle Signore 10, spoiler: un addio improvviso sconvolge le Veneri

Adelaide non ha alcuna intenzione di fare un passo indietro. Malgrado le parole di Marta, la contessa ha tutte le intenzioni di andare dritta per la sua strada arrivando a minacciare azioni legali nel caso in cui Landi continuasse a rifiutarsi di licenziare Barbieri e Camilli dal Paradiso. Alla fine è stato Marcello a consegnare le sue dimissioni nelle mani di Roberto.

Landi le ha accettate e nella puntata del 7 novembre Barbieri informerà anche le Veneri delle sue intenzioni di lasciare il posto di direttore commerciale. Il giovane imprenditore si è fatto promettere da Roberto che si impegnerà per impedire che Rosa venga cacciata dal Paradiso. L’amico si è presentato a Villa Guarnieri per comunicare alla contessa che Marcello si è dimesso.

Al tempo stesso il direttore creativo del grande magazzino si è opposto ancora una volta alla richiesta di allontanare anche la signorina Camilli. Adelaide però non si arrenderà tanto facilmente. La contessa, sempre più incattivita, è tornata a chiedere aiuto a Umberto per perfezionare la sua vendetta. Il commendatore sarà l’unico disposto a schierarsi senza se e senza ma dalla sua parte.

Tancredi si è rifiutato di aderire al suo progetto di rivalsa ben sapendo quanto la rabbia possa essere autodistruttiva. Il nipote anzi sarà pronto a cercare di parare i colpi che la zia è pronta a scagliare alla redazione del Paradiso. Nel frattempo la contessa e Umberto cercheranno di aggirare gli ostacoli legali con un aumento di capitale. In questo modo Adelaide potrà avere mano libera al Paradiso per cacciare anche Rosa.