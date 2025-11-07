È morto poco fa a soli 24 anni: terribile lutto nello sport

Il mondo dello sport racconta spesso di drammi che ha sconvolto tutti, storie al limite di personaggi che in un modo o nell’altro hanno lasciato tutti gli appassionati di sasso. Negli anni abbiamo visto varie leggende di sportivi che in un modo o nell’altro sono venuti a mancare, chi per malattia che per incidenti e per tanto altro. Nelle ultime ore è arrivato un gravissimo lutto che ha colpito il mondo dello sport.

Una vicenda paradossale e che non è legata al mondo dello sport ma purtroppo evidenzia quanto anche gli sportivi soffrano queste dure situazioni. Nelle ultime ore è venuto a mancare il giocatore dei Dallas Cowboys Marshawn Kneeland, atleta di 24 anni che si è suicidato sparandosi con un colpo di pistola. Un fulmine a ciel sereno nel mondo della NFL e una notizia che ha lasciato tutti senza fiato.

Kneeland era abbastanza conosciuto nel mondo di questo sport, molto seguito specialmente in America ed era stato colui che aveva messo a segno il primo touchdown nella sfida tra i suoi Dallas e gli Arizona Cardinals, sfida poi persa. Marshawn Kneeland è stata la 54esima scelta al Draft del 2024 ma aveva comunque un ruolo all’interno della squadra Texana.

Addio alla stella di NFL, l’annuncio sul lutto è da brividi

Attraverso un comunicato i Dallas Cowboys hanno espresso il proprio cordoglio per la perdita ed hanno scritto sui social: “E’ con estrema tristezza che i Dallas Cowboys informano che Marshawn ha tragicamente perso la vita questa mattina. Era un compagno di squadra amato, i nostri pensieri e le preghiere vanno alla fidanzata Catalina e a tutta la sua famiglia”, il messaggio dello storico club texano.

Una vicenda particolare e sul quale hanno provato a fare chiarezza le autorità del posto. Secondo le prime ricostruzioni infatti Kneeland non si sarebbe fermato allo stop delle autorità locali ed avrebbe proseguito dopo un infrazione del codice della Strada. L’uomo ha poi lasciato l’auto a piedi ed è stato ritrovato tre ore dopo con una ferita d’arma da fuoco autoinflitta.

Prima di morire il giocatore ha inviato un messaggio alla sua famiglia ed ai conoscenti, oltre che ai compagni di squadra, scrivendo: “La farò finita con tutto” e dopo che non rispondeva più ai messaggi tutti si erano preoccupati. Un grave lutto che colpisce il mondo dello sport, l’ennesimo che coinvolge lo sport americano negli ultimi anni.