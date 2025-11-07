Cambia tutto per Mourinho, esonero improvviso: è ufficiale

Siamo già entrati in una fase calda della stagione, quando le forze in campo iniziano a delinearsi e ogni club è chiamato a decisioni potenzialmente importanti. Novembre è un mese piuttosto rilevante per tracciare il primo quadro dell’annata con oltre due mesi abbondanti di partite alle spalle.

C’è chi sta rispettando le aspettative veleggiando in mari tranquilli, e chi invece si ritrova impelagato in problematiche ostiche da affrontare. Guai così ardui da risolvere tanto da costringere le società a prendere decisioni anche piuttosto forti. A farne le spese, quando le cose non vanno per il verso giusto, sono spesso e volentieri gli allenatori. È questo il caso di un altro club europeo, che il prossimo 25 novembre incrocerà il cammino di Josè Mourinho e del suo Benfica in Champions League.

Il riferimento è all’Ajax che in questo weekend fronteggerà l’Utrecht in campionato per poi arrivare ad una sosta che servirà a rimescolare le idee e a resettare il periodo negativo. I risultati in quel di Amsterdam latitano con il quarto posto in Eredivisie e soprattutto l’ultimissima posizione in Champions League con zero punti ed una differenza reti di -13.

L’Ajax sta vivendo una campagna europea assolutamente disastrosa, senza alcuna soddisfazione e recentemente aggravata dal brutto 0-3 casalingo subito per mano del Galatasaray di Osimhen. Una debacle assoluta in quel di Amsterdam che ha spinto il club a propendere per l’esonero di John Heitinga.

Calciomercato, esonero immediato per Heitinga all’Ajax: nuovo avversario per Mourinho

La delusione per il ko interno contro i turchi ha spinto la dirigenza dell’Ajax ad una vera e propria rivoluzione come evidenziato dalla nota ufficiale: “L’Ajax ha sospeso John Heitinga con effetto immediato. Il contratto dell’allenatore era in scadenza il 30 giugno 2027, ma verrà ora rescisso. Lo stesso vale per l’allenatore in seconda Marcel Keizer. L’Ajax è alla ricerca di un nuovo allenatore; nel frattempo, Fred Grim assumerà le funzioni di Heitinga”.

Spazio a Grim ad interim mentre il direttore tecnico Alex Kroes ha aggiunto: “È una decisione dolorosa. Ma guardando indietro agli ultimi mesi, dobbiamo concludere che le cose sono andate molto diversamente da come avevamo previsto. Abbiamo visto troppi pochi progressi e abbiamo perso punti inutilmente. Sappiamo che può volerci del tempo prima che un nuovo allenatore lavori con una squadra che ha subito dei cambiamenti. Abbiamo dato a John quel tempo, ma crediamo che sia meglio per il club nominare qualcun altro alla guida della squadra”.

Kroes ha continuato: “Speriamo di presentare insieme un nuovo allenatore il prima possibile. Ringraziamo John e Marcel per il loro impegno e auguriamo a Fred la migliore fortuna, a partire dalla trasferta di domenica a Utrecht.”

Mourinho quindi col suo Benfica a fine novembre si ritroverà di fronte un Ajax rinnovato in panchina con un volto nuovo ancora tutto da decidere.