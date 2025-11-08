Arriva Lookman a gennaio: colpo scudetto in Serie A!

Lookman è stato senza dubbio uno dei migliori giocatori della serie A degli ultimi anni ma allo stesso tempo è alle prese con una situazione piuttosto particolare. In estate ha chiesto apertamente la cessione all’Inter, ma l’affare non è andato a buon fine ed è rimasto abbastanza controvoglia all’Atalanta, in una situazione che lo ha visto prima separato in casa e poi rientrare pian piano tra i big della rosa nerazzurra.

Nell’ultimo match di Champions League Juric ha salvato la panchina con una bella e importante vittoria al Velodrome di Marsiglia, fondamentale nella rincorsa Playoff del club bergamasco. Nonostante ciò però il match ha lasciato altre incognite ed un giocatore ancora che non è completamente recuperato, stiamo parlando manco a dirlo di Ademola Lookman, stella del club bergamasco. I tifosi ricordano ancora con affetto la tripletta decisiva in finale di Europa League ma ciò che è accaduto questa estate ha lasciato strascichi.

I rapporti tra le parti non sono dei migliori, e nell’ultimo match di Champions Juric e Lookman sono arrivati allo scontro, quasi fisico. Rapporti tesi e ormai il giocatore è deciso a lasciare, magari addirittura nel mese di Gennaio. Si era parlato molto di Inter ma ora le cose sembrano ormai propense a cambiare, gli ultimi rumors sono clamorosi.

Lookman nella big di serie A, ecco le ultime: trasferimento improvviso

I colleghi di Calciomercato.it hanno fatto un sondaggio chiedendo agli utenti quale potrebbe essere il team giusto per Lookman e dove potrebbe effettivamente fare la differenza. Tutti prima magari pensavano Inter, ma il buon inizio nerazzurro in chiave offensiva ha fatto cambiare idea e per gli utenti è la Juventus la squadra che ha più bisogno del giocatore africano. Lookman potrebbe dare la marcia in più alla squadra di Spalletti, portare gol in un reparto ricco di talento ma che allo stesso tempo fatica a decollare.

Per questo la maggior parte degli utenti crede che Lookman possa far bene alla Juventus per oltre il 35 %, davanti invece alla Roma, altro club che necessita di un giocatore come Lookman, addirittura per il 27 %. Ademola ritroverebbe in giallorosso Gasperini, allenatore con il quale ha vissuto difficoltà dal punto di vista umano ma che ha rilanciato più di tutti le sue qualità, portandolo tra l’altro a vincere il Pallone d’Oro africano.