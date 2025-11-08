Caos Inter: Chivu lo sbatte fuori e lascia Appiano Gentile

L’Inter prepara la super sfida di domani sera contro la Lazio dopo aver continuato la striscia vincente in Champions League trionfando per 2-1 contro il modesto Kairat.

La truppa di Chivu ha quindi il compito di arrivare alla sosta ormai alle porte nelle migliori condizioni possibili, e con altri tre punti preziosi in cascina. Le rotazioni quindi saranno fondamentali per cercare di gestire al meglio le energie ed arrivare ad affrontare gli impegni in maniera efficace.

In questo senso l’allenatore rumeno tiene tutti sulla corda dando spazio nel modo giusto a chi potrà essere in grado di dare il proprio contributo alla squadra. Contro la Lazio infatti potrebbe anche tornare dal primo minuto Francesco Acerbi, che a margine delle ultime uscite era diventato un piccolo caso mediatico.

Il difensore ex Lazio ha infatti guardato i compagni dalla panchina contro Fiorentina, Verona e Kairat, confermando un vero e proprio cambio di gerarchie all’interno dell’ecosistema difensivo nerazzurro.

Calciomercato Inter, Acerbi fuori dai piani di Chivu: in estate cambia tutto

Scelte forti quelle di Chivu, che dopo la debacle di Napoli ha quindi accantonato uno dei leader della squadra. Solo esclusioni pesanti per Acerbi che sembrerebbe sempre più fuori dai piani futuri dell’allenatore meneghino.

Secondo quanto evidenziato da ‘La Gazzetta dello Sport’ a fine stagione le strade potrebbero separarsi con Chivu che ha trovato in Bisseck l’uomo giusto per giocare al centro della propria difesa. Con Akanji divenuto un braccetto insostituibile e il tedesco in crescita da riferimento centrale lo spazio si riduce per l’esperto italiano.

Ed a proposito di scelte in difesa, proprio in conferenza pre Kairat, Chivu aveva ammesso: “La teoria per me non esiste, esiste il campo. Sono tutti bravi, possono giocare ovunque. Acerbi, de Vrij, Bisseck, Akanji e Bastoni, se gli cambio il ruolo da terzo a centrale non cambia niente. Chi ha fatto il difensore centrale, interpreta facilmente la difesa a tre. Sono tutti bravi, anche palleggiatori, alti, strutturati, sanno colpire di testa. A volte qualcuno di loro ha più velocità dell’altro, questo a volte influisce su alcune scelte che faccio. Bisogna accettare le mie scelte perché sono sempre fatte per il bene della squadra”.

Decisioni forti quelle di Chivu che sembra quindi propendere per altre ipotesi, spianando la strada verso un possibile addio di Acerbi in estate con l’inserimento di almeno un nuovo difensore.