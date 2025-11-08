Bye Juve Juve, va al Napoli per 15 milioni: Spalletti furioso

La sessione di mercato invernale si avvicina sempre di più e darà modo ai top club italiani di andare ad effettuare correttivi qualora ce ne fosse bisogno.

Tra le squadre chiamate ad incrementare il valore della rosa c’è senza dubbio la Juventus, che ha un paio di ruoli da dover andare a coprire. In particolare ai bianconeri, oltre ad un centrocampista, servirebbe un laterale destro di difesa in grado di giocare a tutta fascia ed offrire qualità anche offensive. Caratteristiche che si sposano perfettamente col profilo di Brooke Norton-Cuffy, che nonostante le difficoltà del Genoa sta impressionando per corsa, spinta e qualità in velocità.

Un autentico treno per la corsia esterna che ha enormi margini di miglioramento e già diverse pretendenti su di lui. Tra queste anche il Napoli che potrebbe quindi effettuare il sorpasso alla Juventus con buona pace di Luciano Spalletti.

In merito alla questione il giornalista Emanuele Cammaroto a ‘Napoli Magazine Live’ su ‘Radio Punto Zero’ ha ammesso: “Il Napoli lavora su un mercato che doveva essere un mercato di rinforzi, ma diventa qualcosa in più. In difesa, l’uomo bionico Di Lorenzo attende un vice: il Napoli va forte su Norton-Cuffy del Genoa, ha 21 anni, è un under e non occuperebbe un posto nella lista dei 17. Il Napoli farà una prima offerta tattica di 10 milioni, ma sa che non sarà accettata, ma verrà fatta per capire il prezzo e la disponibilità del calciatore. Il Genoa non chiuderà le porte alla cessione, ci vuole un’offerta importante, anche perchè il 35% andrà all’Arsenal“.

Calciomercato, il Napoli mette la freccia: sorpasso alla Juve per Norton-Cuffy

La battaglia per Norton-Cuffy si fa quindi sempre più intensa e ricca di pretendenti. Il Napoli è infatti pronto ad effettuare il sorpasso sulla Juventus.

Secondo quanto evidenziato da ‘Tuttomercatoweb’ pare difficile che il Genoa possa cederlo a gennaio, e valuta il calciatore sui 15 milioni di euro. La stessa fonte però sottolinea come se dovesse arrivare una grossa offerta potrebbe essere valutata. Il Napoli dunque studia la strategia migliore per convincere i liguri andando a bruciare la concorrenza della Juventus.

Lo stesso Norton-Cuffy attende di conoscere il proprio destino dopo essere arrivato in Italia carico di speranze: “Volevo venire qui, giocare e sperimentare un nuovo stile di calcio, conoscere una nuova cultura e uscire da quella che definirei la mia zona di comfort, perché avrei potuto tranquillamente rimanere in Inghilterra e giocare per una squadra inglese. Ma mi sono detto: ‘Voglio provare la sfida all’estero. Voglio imparare una nuova cultura’”.