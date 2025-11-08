Alex Zanardi, decisione improvvisa: i fan non trattengono le lacrime

Alcuni scatti evocano ricordi e coinvolgono anche la leggenda Alex Zanardi. Un campione che ha scritto la storia dello sport.

Quando parliamo di Alex Zanardi trattiamo di una vera e propria leggenda dello sport, uno sportivo che ha vinto molto in tutte le discipline in cui ha partecipato ma soprattutto è riuscito a dare un esempio a chi negli anni ha vissuto i suoi stessi problemi e che invece è riuscito ad andare avanti con l’aiuto vicino o anche da lontano ma dal punto di vista mentale di un campione come Zanardi.

Una leggenda dei motori e dell’Handbike ed appare quindi normale che negli abbi abbiano dedicato tante cose per far si che il suo ricordo resti intatto, sempre e comunque, nella memoria dei suoi fan e di tutti quelli che hanno ammirato la sua storia. Nel 1998 fu presentata al Salone di Miami la Honda NSH Alex Zanardi Edition, un auto storica e che fu realizzata per celebrare i due titoli a quei tempi di Zanardi nel campionato Cart.

Si tratta di una storica Super car giapponese e ancora oggi c’è il ricordo per un’auto iconica, la Zanardi Edition del 1999, venduta solo in America e per il quale furono costruiti solo 50 esemplari. Insomma una vettura storica, e l’ennesima cosa che vede protagonista il campione del mondo dei motori. Fu deciso di intitolare l’auto ad Alex in quanto simbolo di eleganza, velocità e determinazione e in quella categoria vinse 2 titoli con 15 vittorie su 50 gare disputate.

La Zanardi NSH fa la storia: dettagli della particolare vettura

Una vettura diversa dalle altre e nel segno di un campione o meglio una leggenda del mondo dello sport. La vettura Zanardi NSH pesava molto meno, circa 70 kg in meno rispetto alla NSH-T Standard, la Honda aveva differenziato molto la vettura, aveva rivisto le sospensioni, abbassando il proprio assetto di un centimetro ed inserendo una barra antirollio posteriore.

Una vettura diversa e sicuramente più diretta ma in generale una vettura particolare e diversa dalle altre. Un motore da 290 cavalli e addirittura i test dell’epoca parlavano di uno stacco in velocità da 0 a 60 chilometri orari in 4.7 secondi ed una velocità massima a 262 km/h. Insomma numeri clamorosi e un autentico bolide con la NSH Zanardi che sfidava auto come la Ferrari 355 e la Porsche 911, e ovviamente questa vettura entra nel mercato dei collezionisti.

Ancora ora la Zanardi NSH ha un grande mercato e viene valutato circa 200 mila dollari, almeno, con il prezzo d’asta che può crescere notevolmente.