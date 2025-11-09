Re Carlo, è addio: sgomento a Buckingham Palace

Un altro colpo di scena nella Royal Family ha scosso le fondamenta di Buckingham Palace. Ecco cosa è successo.

Non c’è pace per i Windsor. La famiglia reale britannica ha passato anni particolarmente tormentati tra la morte della regina Elisabetta e del principe Filippo, il lacerante strappo con Harry e Meghan, volati negli States dopo la rottura con la Royal Family, per non parlare delle gravi malattie che hanno colpito praticamente nello stesso tempo re Carlo e Kate Middleton.

Altri scandali poi hanno scosso profondamente l’immagine dei Royals. Non serve che pensare a quello che ha travolto l’ormai ex principe Andrea. Il fratello del monarca è sempre invischiato nelle secche dell’affare Epstein, il finanziere americano morto suicida in carcere nel 2019 e accusato di traffico di minori a scopo di sfruttamento sessuale, al punto che Andrea avrebbe pensato di trasferirsi negli Emirati Arabi per sfuggire alla pressione mediatica.

Un altro colpo di scena che coinvolge da vicino il sovrano britannico riguarda la volontà da parte di Carlo III di tracciare un confine netto tra un prima e un dopo. Un congedo simbolico destinato ad approfondire ancora di più la distanza proprio con il fratello minore. Un ulteriore strappo che si consuma tra le alte mura di Buckingham Palace.

Re Carlo, la decisione che scuote Buckingham Palace

Lo scorso 30 ottobre Buckingham Palace ha annunciato ufficialmente che Carlo III «ha avviato oggi un procedimento formale per rimuovere lo stile, i titoli e gli onori del principe Andrea». Il sovrano britannico ha dunque deciso di privare dei titoli reali suo fratello, l’ex principe Andrea di York. Una decisione che fa senz’altro capo a Carlo, ma a quanto pare condivisa con tutta la Royal Family.

Una fonte vicina alla Famiglia Reale ha confidato a People la sua ipotesi sul ruolo più che attivo della regina e di Kate Middleton nella decisione di togliere i titoli reali a Andrea. Da tempo Camilla è sostenitrice di cause legate alla violenza domestica, allo stupro e alle aggressioni e qualche tempo fa ha rivelato di aver subito lei stessa violenza nell’adolescenza.

La fonte parla di una «decisione di famiglia», con le spinte determinanti da parte di Camilla e Kate, oltre alla pressione di William, per nulla intenzionato a ereditare una situazione tanto spinosa. William, spiega la fonte, ha preso una posizione molto chiara nello scandalo che ha coinvolto lo zio. L’ereda al trono si è schierato totalmente dalla parte delle vittime degli abusi.

Da parte sua Andrea ha sempre negato, in più occasioni, le accuse di molestie sessuali. Carlo in particolare, aggiunge sempre la fonte di People, sarebbe davvero «esasperato» per lo scandalo che vede il fratello coinvolto nel torbido «affaire» Epstein. Prendere la decisione di estromettere Andrea «è stato molto doloroso» per lui, conclude la fonte.