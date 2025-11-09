Italiani al settimo cielo, bonus da oltre 1.200 euro: così lo ottieni subito

Malgrado il leggero rallentamento dell’inflazione previsto dalle stime preliminari dell’Istat sarebbe decisamente fuori luogo cantare vittoria per il potere di acquisto delle famiglie italiane. L’inflazione galoppa meno speditamente, ma la frenata non potrà certo cancellare un ventennio tutto in salita sul fronte dei prezzi.

Negli ultimi vent’anni, stando all’analisi di PagellaPolitica.it sui dati Eurostat, i prezzi sono cresciuti quasi della metà in Italia (il 49% per la precisione). Un impressionante balzo in avanti – pari a poco meno della metà degli aumenti – ha avuto luogo luogo nell’ultimo triennio. Una salita legata, neanche a dirlo, allo scoppio della guerra in Ucraina. E certo le tensioni in Medio Oriente non aiutano.

I pensieri degli italiani, soprattutto con l’arrivo dei primi freddi, vanno soprattutto alle bollette, al centro di molti rincari negli ultimi anni. Proprio a questo proposito il governo è intervenuto con un bonus che permetterà alle famiglie aventi diritto di ottenere un importo superiore a 1.200 euro. Ecco a chi spetta e come ricevere l’agevolazione.

Bonus da oltre 1.200 euro, a chi spetta e come ottenerlo

Stiamo parlando del bonus bollette 2026, l’agevolazione che permetterà alle famiglie più bisognose, con ISEE basso, di avere in un anno fino a 1.226 euro di sconto sulle bollette di gas, luce e acqua. Sommandosi alle agevolazioni per famiglie con persone affette da gravi patologie si potrà arrivare ad ottenere la cifra massima.

Per accedere al bonus bollette bisogna avere un ISEE inferiore a 9.530 euro. La soglia però aumenta fino a 20.000 euro per le famiglie numerose con quattro figli a carico. Sarà l’INPS, attraverso i dati ISEE, a trasmettere le informazioni ai gestori che così applicheranno direttamente lo sconto in bollette ai nuclei familiari beneficiari della misura.

Il bonus bollette 2026 fino a 1.226 euro si compone di diversi contributi. Il primo è il bonus sociale per l’energia elettrica che per le famiglie con più di quattro componenti arriva a 240,90 euro (19,80 euro mensili). Non è finita. C’è anche il bonus idrico che dà diritto a 50 litri d’acqua gratuiti al giorno per ogni membro della famiglia. Tenendo conto del costo medio dell’acqua, abbiamo un vantaggio pro capite pari a 28,44 euro l’anno.

Il bonus idrico si traduce in un risparmio annuale di 142,20 euro per una famiglia di cinque persone. Va conteggiato anche il bonus elettrico per disagio fisico, destinato a chi deve usare apparecchiature elettromedicali salvavita, un’agevolazione senza limiti di ISEE e che permette di risparmiare fino a 543,85 euro annui per extra consumi fino a 1.200 kWh e potenza di almeno 4,5 kW.

Sommando queste agevolazioni al bonus gas – che nelle aree più fredde, le zone climatiche D e E – può arrivare a far risparmiare circa 300 euro all’anno alle famiglie più numerose, arriviamo a un risparmio complessivo di 1.226 euro con il bonus bollette 2026, il massimo raggiungibile per le famiglie di cinque persone con un componente malato.