Con questa tecnica ti svaligiano casa senza che te ne accorgi: attenzione a questo dettaglio

Negli ultimi anni i furti in abitazione sono in aumento e sono diventati sempre più sofisticati. I ladri non si limitano più a forzare porte o finestre, ma sfruttano metodi discreti, quasi impercettibili, che permettono di capire se una casa è vuota o abitata, senza destare sospetti. Proprio per questo è fondamentale prestare attenzione anche ai più piccoli segnali, quelli che potrebbero sembrare insignificanti ma che, in realtà, nascondono un rischio concreto.

Molte persone non si rendono conto di essere state prese di mira finché non è troppo tardi. Spesso il primo indizio non è una serratura manomessa o una finestra rotta, ma un piccolo dettaglio lasciato davanti alla porta o sulla maniglia. È così che i malintenzionati riescono a monitorare i movimenti dei proprietari e a scegliere il momento giusto per agire, senza mai farsi notare dai vicini.

Ecco il segnale da notare: è così che i ladri ti svaligiano subito casa

Prima di capire di quale metodo si tratta, è bene capire che è possibile evitare che tutto questo accasa. Una cosa da fare sempre è abituarsi a controllare la porta d’ingresso ogni volta che si rientra o si esce di casa. Se si nota una strana resistenza nell’apertura, residui lucidi o tracce appiccicose lungo il telaio, è bene rimuoverli subito e, se possibile, informare le forze dell’ordine. Anche chiedere a un vicino di fiducia di passare ogni tanto a controllare l’ingresso durante le assenze può essere una buona precauzione. Stesso discorso per l’installazione di luci temporizzate, le telecamere e gli allarmi che restano degli ottimi deterrenti.

Ma arriviamo quindi al succo della questione, quindi, qual è il metodo più utilizzato dai ladri per svaligiare casa? Ebbene, è proprio il metodo della colla ad essere il più usato in questo periodo. Si tratta di una tecnica semplice ed efficace. I ladri applicano una piccola goccia di colla, spesso trasparente e quasi invisibile, tra il telaio e la porta, o direttamente sulla serratura, in un punto poco evidente.

Il principio è ingegnoso quanto facile, infatti, se dopo uno o due giorni la colla risulta ancora intatta, significa che nessuno ha aperto la porta, quindi in casa non c’è nessuno e i ladri avranno via libera. Se invece la colla si è staccata o presenta segni di rottura, i ladri capiscono che l’abitazione è abitata e abbandonano il tentativo. In pratica, è un modo per “testare” la presenza dei residenti senza destare sospetti e senza alcun rumore.