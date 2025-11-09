Ultim’ora, Sinner si arrende ad Alcaraz: choc alle Atp Finals

Nella giornata odierna cominciano ufficialmente le Atp Finals di Torino, grande evento che serve per concludere al meglio la stagione Atp. Un’annata che è stata manco a dirlo nel segno di Carlos Alcaraz e Jannik Sinner, entrambi autentici dominatori del circuito Atp e protagonisti assoluti sempre e comunque.

Il tennista italiano di San Candido ha vissuto quest’anno alcune difficoltà extra tennistiche e sicuramente la sospensione legata al caso Clostebol ha segnato le sue ambizioni. Jannik Sinner è stato infatti sospeso per tre mesi e questo ha condizionato e molto la classifica, ma nonostante ciò l’azzurro è rimasto competitivo e sta lottando fino alla fine con Alcaraz per conservare il primato. Le vittorie di Vienna prima e Parigi poi evidenziano come Jannik non voglia mollare ma al momento la situazione è durissima.

In queste ore il sito ufficiale dell’Atp ha annunciato il nuovo ranking che apre il torneo e arriva prima del torneo di Torino. Alcaraz e Sinner si giocano il primato nel capoluogo piemontese ma lo spagnolo è nettamente favorito e può finire al primo posto anche senza vincere il torneo. L’azzurro invece deve vincere tutte le gare e sperare in una defajance del grande rivale, anche per questo le sue chance sono ridotte al lumicino.

Sinner sopra Alcaraz? Ci vuole un autentico miracolo

In questo momento la classifica Atp vede Alcaraz in testa con 11 mila e 50 punti, oltre 1000 punti davanti a Sinner, fermo invece a 10 mila punti totali. Per superare il grande rivale Sinner deve vincere tutto il torneo e poi deve sperare che Alcaraz non vinca oltre 2 match nel torneo, che si tratti di fase a gironi o eventuale semifinale. Per questo – vedendo solo il girone – Carlos deve perdere almeno un match nelle sfide contro De Minaur (si giocherà oggi pomeriggio), Taylor Fritz e poi il nostro Lorenzo Musetti, ripescato a sorpresa dopo il forfait dell’ultim’ora di Novak Djokovic.

Insomma per Sinner non sarà semplice anche perchè Alcaraz parte abbastanza favorito in queste sfide. La lotta per il vertice è ancora aperta in questa ultima settimana ma – a meno di clamorose sorprese – sarà Alcaraz a finire in testa questa stagione. Sinner dal canto suo pensa relativamente alla classifica e vuole vincere la stagione confermandosi campione a Torino, e vincendo le Atp Finals di fine anno. Una battaglia destinata ormai a durare anni.