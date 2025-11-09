Allegri via, è già rivoluzione Milan: l’annuncio nella notte

Il pareggio di Parma non è il miglior modo per arrivare alla sosta. Il Milan si ferma di nuovo e Allegri finisce nel mirino dei tifosi

Delusione enorme per il Milan che arriva alla pausa con un pareggio che lascia l’amaro in bocca. 2-2 il punteggio finale a Parma dopo essere stati in doppio vantaggio grazie alle reti di Saelemaekers e Leao nel corso dei primi 25 minuti.

Poi il blackout che ha consentito ai ducali di rientrare in partita con Bernabè prima del pari di Delprato nella ripresa che ha inchiodato il punteggio su un pareggio che ora consentirà alla concorrenza di creare un minimo di gap. Non il miglior modo per arrivare alla sosta per il Diavolo che dovrà cercare di analizzare attraverso il lavoro di Allegri le motivazioni di questo mezzo passo falso.

Lo stesso allenatore livornese dopo la partita ha ammesso: “Due punti buttati. Certo, non so come sarebbe finita se il primo tempo fosse terminato due a zero. Si poteva fare meglio, ma a inizio ripresa in area eravamo imbambolati, addormentati. Abbiamo subìto azioni pericolose, piovevano palloni da tutte le parti. In area bisogna fare la guerra. Poi abbiamo ripreso a giocare e creato palle gol importanti, ma sul due a zero non si deve subire un gol così, piuttosto butti palla in tribuna”.

Era una partita ben avviata per il Milan che quindi non è riuscito a portare a dama la serata. “Bisogna crescere perché tutti lo chiamano percorso ma per me siamo dei polli: fra Cremonese, Pisa e Parma abbiamo fatto solo due punti e ne abbiamo buttati sette”, ribadisce Allegri che però non è esente da colpe.

Milan, #Allegriout dopo il pari col Parma: tifosi furiosi sui social

Proprio Allegri è finito nel mirino di critica e tifosi dopo il pari di Parma.

A margine della gara e nelle ore seguenti X è stato invaso dall’hashtag #Allegriout, con diversi fan rossoneri furiosi per il pari: “Con il mago della difesa abbiamo già subito 9 gol in 10 partite… VATTENE ANTICALCIO! #allegriOut”, “Fonseca di questi tempi aveva più punti ed era fresco di vittoria al Bernabeu, forse è giunta l’ora delle riflessioni #AllegriOut”, “Il #Parma per parecchi minuti ha giocato meglio del #Milan. I giocatori non sono certamente migliori di quelli del Milan, anzi esattamente il contrario, dunque? La responsabilità è esclusivamente del tecnico. Per me #Allegriout già da ieri”.

Ed ancora altri tifosi hanno ribadito: “E’ INAMMISSIBILE vedere una squadra con questo centrocampo che in situazione di vantaggio RINUNCIA a qualsiasi pressing o azione difensiva prima di lasciare arrivare l’avversario al cross sperando poi di prenderla, lanciare lungo e trovare Leao. #AllegriOut”, “Allegri è un allenatore mediocre. Enormemente sopravvalutato”.