Juve ribaltata, colpo di scena Spalletti: c’è la decisione estrema

Importanti novità in casa Juve e Luciano Spalletti è pronto a cambiare tutto nelle prossime settimane. Ormai il tecnico ha deciso.

Il cambio tecnico non sembra aver sortito l’effetto sperato e la Juve fatica ancora. Nei suoi primi tre match da allenatore bianconero Luciano Spalletti ha visto una squadra che ci ha provato, ma che fatica molto, specialmente per quel che riguarda la fase offensiva. Dopo la vittoria contro la Cremonese sono arrivati due pari, quello di Champions contro lo Sporting e poi quello nel derby di Torino ma la squadra fatica.

I tifosi bianconeri speravano in qualche cambiamento proprio nel derby della Mole, la squadra lotta e sembra aver un atteggiamento differente rispetto a quella vista con Tudor ma ci sono alcuni problemi di fondo difficili da risolvere, il club è in difficoltà e questo pari rischia di far perdere punti in chiave campionato, specialmente con l’obiettivo Champions League come priorità.

E in questo momento la sosta arriva al momento giusto, la Juve può cambiare pelle e Spalletti può individuare la soluzione giusta per trasformare nel modo giusto la sua Juve. Finora il tecnico ha cambiato solo ruolo a Koopmeiners, arretrandolo in difesa ma successivamente ha lasciato la Juve praticamente cosi com’è ed invece dopo la sosta potrebbero esserci tante novità e Spalletti ha già lasciato intuire che potrebbe cambiare qualcosa.

Ultim’ora Juve, Spalletti pronto alla sorprendente decisione

La Juve potrebbe cambiare modulo al rientro della sosta e potrebbero esserci tante novità, al momento non ci sono dettagli ufficiali ma il club bianconero ha davvero molti giocatori offensivi e il tecnico potrebbe valutare cosi l’utilizzo del 4-2-3-1, un modulo a lui caro e che potrebbe cosi veder protagonisti diversi giocatori per il suo modo di giocare. Un’idea potrebbe essere quella di utilizzare due tra Koopmeiners, McKennie, Locatelli e Thuram in mezzo al campo e tre trequartisti dietro al centravanti con al momento Vlahovic favorito su tutti.

Il bomber serbo sembra essere uno dei pochi ad esserci già adattato al modo di giocare di Spalletti, ha trovato il gol nelle ultime gare ed è sempre più uomo squadra all’interno del club bianconero. La Juve cosi potrebbe passare dalla difesa a 3 al 4-2-3-1 con tante possibili novità e occhio quindi ai cambiamenti in casa bianconera.

L’idea è magari schierare Yildiz, Openda e Conceicao alle spalle di Vlahovic con David e Zhegrova sulla trequarti pronti a subentrare, Spalletti valuta una mini rivoluzione.