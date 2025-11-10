Apre a Roma l’albergo (da mille e una notte) di Robert De Niro: ecco quanto costa dormirci

Robert De Niro non ha certo bisogno di presentazioni. Il due volte premio Oscar, storico interprete di Vito Corleone ne Il padrino e di Travis Bickle in Taxi Driver, è incontestabilmente una delle icone del cinema mondiale. Ultimamente il celebre attore italo-americano è diventato anche albergatore a Roma. L’hotel ovviamente è da sogno.

Durante il suo recente soggiorno a Roma Robert De Niro ha incontrato il sindaco della Capitale Roberto Gualtieri e Leone XIV, il primo papa americano della storia. Ma non sono stati solo giorni di incontri per la stella del cinema nata a New York nel 1943. L’artista infatti ha deciso anche di investire nella Città Eterna. De Niro ha aperto il suo primo albergo romano e ha presenziato all’inaugurazione del suo nuovo hotel.

L’albergo inaugurato da De Niro è il Nobu Hotel Rome. Si tratta di un progetto multimilionario (da 135 milioni di dollari) per ristrutturare una storica struttura romana come il Grand Hotel di via Veneto 155, trasformato in un rifugio chic e minimalista. Il tutto a opera del Rockwell Group, prestigioso studio già curatore di importanti progetti di design nel mondo da Tokyo a Dubai, passando per New York. Ma quanto costa alloggiare nel nuovo hotel di De Niro?

Quanto costa soggiornare nell’hotel romano di Robert De Niro

Robert De Niro non è certo al debutto nel mondo alberghiero. Il popolare attore controlla già 46 hotel e residenze di lusso in tutto il mondo, oltre a 57 ristoranti. Adesso De Niro approda anche a Roma. Quanto costa una notte al Nobu Hotel? Trattandosi di un albergo esclusivo, non sorprende certo che i prezzi non siano esattamente alla portata di tutte le tasche.

Al Nobu Hotel per alloggiare in una classica camera doppia si parte da 995 euro a notte. Chi non si accontenta dei confort di una suite già da sogno e aspira a qualcosa di ancor più esclusivo può decidersi per l’alloggio “Deluxe”, con tariffe che cominciano a superare i mille euro. Le camere offrono vasche da bagno spaziose, arredi firmati, bagni in marmo di Carrara.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Nobu Hotel & Restaurant Roma (@noburoma)

Il top però è la Sakura Suite. Qui i prezzi arrivano fino a 2.239 euro a notte. In cambio si potrà godere di una vista mozzafiato su via Veneto e Via Sicilia, con la simbologia del fiore di ciliegio giapponese ad arricchire una camera con ampio salotto separato e un bagno di dimensioni monumentali (naturalmente in marmo).

Non c’è bisogno di dire che il Nobu Hotel intende soddisfare le esigenze di una clientela esclusiva, non certo quelle del turismo “mordi e fuggi”. Questo albergo è concepito per fornire un’esperienza totale fatta di arte, alta cucina, ospitalità ai massimi livelli. Il ristorante dell’hotel è specializzato in piatti iconici. Come ad esempio il merluzzo nero in salsa miso, lo stesso piatto con cui lo chef Matsuhisa conquistò De Niro ormai decenni or sono.