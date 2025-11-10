Se il maglione ti dà prurito non è solo questione di tessuto: il motivo è molto più serio

Con l’arrivo dei primi freddi, indossare un maglione caldo diventa un piccolo piacere quotidiano. Morbido, avvolgente e spesso sinonimo di comfort, è senza dubbio uno dei capi più amati della stagione invernale. Eppure, non sempre l’effetto è quello sperato, spesso infatti, capita che dopo pochi minuti, la pelle inizi a prudere o arrossarsi, trasformando quella sensazione di calore in un fastidio difficile da ignorare.

Molti attribuiscono subito la colpa al tipo di lana o alla qualità del tessuto, pensando che sia sufficiente cambiare indumento per risolvere il problema. In realtà, la causa del prurito può essere più complessa di quanto sembri e nascondere qualcosa che va oltre una semplice questione di comfort o sensibilità cutanea e che, alla lunga, potrebbe diventare un problema anche piuttosto importante.

Se il maglione prude non è sempre colpa del materiale, ma potrebbe essere qualcosa di serio

Nonostante siano caldi, morbidi e senza dubbio comodissimi, i maglioni hanno in realtà un grandissimo difetto, che per molti può diventare una vera e propria tortura. Quante volte è capitato d’indossare il maglione preferito e dopo pochi minuti ecco sentire quel terribile prurito che s’irradia in tutto il corpo? Da qui parte una lotta senza fine a grattarsi ogni secondo e che terminerà soltanto quando finalmente si potrà sfilarlo di dosso. Ebbene, quando questo accade, potrebbe che dietro una patologia da non sottovalutare.

Se dopo aver indossato un maglione la pelle inizia a tirare, arrossarsi o formare piccole vescicole, il problema potrebbe non dipendere solo dal tessuto, ma da una reazione allergica o irritativa, conosciuta come dermatite da contatto. Si tratta di una condizione piuttosto comune, ma spesso sottovalutata, che si manifesta quando la pelle reagisce a una sostanza con cui entra in contatto.

Nel caso dei maglioni, le cause possono essere diverse, infatti, non è solo la lana naturale, che può irritare le pelli più sensibili, ma anche coloranti, detergenti o additivi chimici utilizzati nei processi di lavorazione o lavaggio. Queste sostanze, a lungo andare, possono compromettere la barriera cutanea e scatenare un’infiammazione localizzata.

Per ridurre il rischio di reazioni cutanee, è utile scegliere capi realizzati con tessuti naturali e traspiranti, come il cotone o la lana merino non trattata, evitando quelli che contengono fibre sintetiche o miste. Infine, prima di indossare un maglione nuovo, è sempre consigliabile lavarlo con detergenti delicati e senza profumo, per eliminare eventuali residui chimici e solo così si terranno a bada tutti questi effetti indesiderati.