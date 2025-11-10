Il Paradiso delle Signore anticipazioni: colpo al cuore per Adelaide, che dolore

Le ultime puntate del Paradiso delle Signore hanno avuto come grande protagonista l’ira funesta di Adelaide. Marcello ha spezzato il cuore della contessa annullando le nozze alla vigilia del fatidico sì facendo precipitare in un vortice cupo la donna alla quale solo poche settimane prima aveva chiesto la mano. Il dolore però ha ceduto presto il posto alla rabbia.

Origliando una conversazione tra Odile e Umberto, Adelaide ha capito che la causa del clamoroso voltafaccia di Barbieri ha un nome e un cognome: Rosa Camilli, la giornalista che col tempo ha capito di nutrire per Marcello un sentimento che va ben al di là della semplice amicizia. Il bacio della scorsa stagione non è stato un episodio o il frutto di un momento di debolezza.

Marcello ha ingannato a lungo anche se stesso. Ma alla fine il giovane imprenditore ha dovuto arrendersi al fatto che nel suo cuore c’è spazio soltanto per Rosa. Adelaide ha colto i due innamorati con le mani letteralmente nel sacco e ha giurato loro vendetta. Nelle prossime puntate un altro duro colpo si aggiungerà ai dolori della contessa di Sant’Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: ancora dolori per Adelaide

Le anticipazioni delle puntate dal 10 al 14 novembre rivelano che Odile farà saltare i piani di vendetta della madre contro Rosa. Adelaide non cesserà di tessere la sua tela per punire Rosa Camilli, la donna rea ai suoi occhi di averle portato via Marcello a un passo dall’altare. La contessa farà ritorno al Circolo per riallacciare i rapporti con una sua vecchia conoscenza.

Adelaide chiederà a questa figura di indagare sul passato di Rosa per trovare informazioni da usare contro di lei. A fermare i progetti vendicativi della madre sarà Odile, che dopo aver tentato senza successo di farla ragionare si deciderà a raccontare tutto a Rosa onde evitare che la situazione degeneri irreparabilmente. Nelle scorse puntate il fronte Guarnieri-Sant’Erasmo a favore della contessa ha già cominciato a incrinarsi.

Il primo a prendere le distanze è stato Tancredi. Il nipote di Adelaide, che ben sa (chiedere a Vittorio e Matilde per informazioni) quanto possa essere distruttiva la brama di vendetta – prima di tutto per se stessi – si è subito sfilato davanti alla richiesta della zia di supportarla nei suoi piani bellicosi. Di più: Tancredi ha osato sfidare Adelaide dicendosi disposto a mettere i soldi per impedirle di acquisire il pieno controllo del Paradiso attraverso un aumento di capitale (e poter così cacciare Rosa dal negozio).

Anche Marta, inizialmente totalmente dalla parte di zia Adelaide, comincia a fare passi indietro davanti alla furia senza freni della contessa. Nelle prossime puntate pure Odile, l’amata figlia, cercherà di frenare la collera della madre. Solo Umberto alla fine continuerà a sostenere i piani di vendetta della donna che cerca disperatamente di riconquistare. Ma fino a quando?