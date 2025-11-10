Ahi Musetti, è ufficiale: niente da fare contro Fritz

Tra pochissimo andrà in scena la sfida tra Lorenzo Musetti e Taylor Fritz ma per l'italiano la situazione è davvero preoccupante.

In queste ore comincia la seconda giornata delle Atp Finals di Torino e c’è grande attesa perchè finalmente è tempo di vedere in campo gli italiani. Nel primo pomeriggio scenderà in campo il tennista azzurro Lorenzo Musetti, atteso ad una sfida non semplice contro l’americano Taylor Fritz, numero 6 al mondo in questo momento ma tra i migliori su una superficie come il cemento. In serata sarà poi il turno del numero uno azzurro Jannik Sinner, in campo contro Felix Auger Aliassime, nel remake di Parigi.

Grande attesa per gli italiani anche se ovviamente ci sono aspettative diverse. Jannik è il favorito numero uno per la vittoria del torneo, campione in carica e atteso ad un grande match contro uno dei tennisti più in forma del momento ma ad aprire le danze ci penserà Musetti, qualificatosi al torneo come prima riserva dopo il forfait dell’ultim’ora di Novak Djokovic. Ma per il campione carrarino la situazione è molto complicata.

Musetti – a differenza dei suoi avversari – è reduce da una settimana piuttosto impegnativa ad Atene, ha affrontato in finale sabato in una battaglia di circa tre ore Novak Djokovic stesso e arriva in condizioni da valutare. Certo, ci sarà l’enfasi e la passione dei tifosi ad incoraggiarlo ma la situazione non è semplice e Lollo rischia anche brutte figure. I precedenti contro Fritz sono a favore ma un dato non entusiasma.

Musetti spacciato, la sentenza definitiva su Fritz fa molto scalpore

Ovviamente vedremo in campo cosa accadrà ma per la maggior parte dei bookmakers Taylor Fritz vincerà contro Lorenzo Musetti ed è anche abbastanza favorito. La vittoria del tennista americano è quotata a circa 1.40 o pochi centesimi in più mentre c’è poca fiducia riguardo le possibilità del tennista italiano che è quotata tra i 2.85 e il 3 volte la posta, sintomo che c’è poca fiducia nei suoi confronti.

La sfida di sabato può sicuramente condizionare e anche il cemento indoor è una superficie nettamente a favore di Fritz, finalista nella scorsa edizione del torneo. Per questo la situazione è molto delicata e Musetti deve fare molta attenzione. Equilibrio invece per l’Under e l’Over di giochi durante la gara con il primo quotato a 1.79 ed il secondo a poco più.

Poche ore e vedremo meglio le condizioni di Musetti, capendo cosi anche le sue reali chance di qualificazione nel girone delle Atp Finals.