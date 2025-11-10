Pazzesco Vlahovic, cambia tutto: grave infortunio al ginocchio

Dusan Vlahovic è uno degli uomini chiave della storia recente della Juve. Cambiano i tecnici e sono cambiate tante cose nella storia recente del club, ma Vlahovic è e resta il cardine del reparto offensivo bianconero. Il giocatore però vive una situazione particolare, il centravanti ha infatti il contratto in scadenza a Giugno e il suo futuro resta ancora in bilico.

Vlahovic ha un contratto da 8 milioni di euro annui che quest’anno diventano 12 grazie ad una serie di bonus che gli permettono di concludere l’esperienza bianconera nel migliore dei modi dal punto di vista economico. Le possibilità di rinnovo ci sono ma restano appese al lumicino, Dusan percepisce molto e il club ha investito su Jonathan David e Lois Openda che rappresentano il futuro del club, nonostante le recenti difficoltà. Ma Vlahovic potrebbe salutare a sorpresa, addirittura in anticipo rispetto alla prossima estate.

La Juve al momento si coccola la miglior versione di Vlahovic ma a gennaio potrebbe ascoltare offerte e nelle ultime ore un infortunio sembrerebbe aver cambiato tutto. Il Manchester United ha perso per infortunio il centravanti Sesko, bomber pagato oltre 70 milioni in estate e fondamentale per la stagione dei Red Devils. Ora c’è grande apprensione e in caso di infortunio molto grave il club inglese sarebbe pronto a intervenire sul mercato e la società avrebbe messo nel mirino proprio Vlahovic.

Vlahovic lascia la Juve, il suo futuro appare segnato

Che Vlahovic lasci Torino tra gennaio e giugno appare scontato ma nelle ultime ore stanno crescendo le possibilità che il campione serbo lasci a gennaio e parti per una cifra vicina ai 20 milioni di euro. La Juve ci pensa seriamente e valuta questa possibilità mentre Amorim avrebbe a disposizione quella prima punta che finora non ha avuto con Sesko, sia per un rendimento sotto le previsioni che per i problemi fisici del giocatore, venuto dal Lipsia in estate ma non all’altezza delle aspettative.

Vlahovic attende un top team, diversi club monitorano la sua situazione per l’estate, si è parlato ad esempio di Barcellona e Liverpool ma ora è da tenere sotto controllo la possibilità United, tra l’altro tornato nelle parti alti della classifica, e che resta un’intrigante possibilità.

La Juve e i suoi tifosi attendono anche perchè l’eventuale cessione di Vlahovic potrebbe portare i bianconeri ad investire questo piccolo tesoretto in altri reparti, magari in un ruolo tra difesa e centrocampo.