Prima di rispondere a questo messaggio c’è una cosa che devi sapere: è una truffa e ti svuota il conto

Il cyberspazio, non ci stancheremo mai di ripeterlo, non è un parco giochi o un luna park. Non è nemmeno un sentiero tranquillo dove concedersi rilassanti scampagnate. Come ha mostrato il giornalista di Le Monde Martin Untersinger, siamo più vicini al verso se diciamo che è simile a un campo di battaglia.

Chi avesse qualche dubbio al riguardo non dovrà fare altro che consultare il report della Federazione Autonoma Bancari Italiani (FABI) sulle frodi informatiche nel 2024. Negli ultimi tre anni di “ladri digitali” hanno rubato più di mezzo miliardo di euro agli italiani. Le truffe online sono aumentate del 30%. Cifre preoccupanti che rendono bene l’idea della pericolosità dei cybertruffatori.

Ancora più preoccupante è il fatto che il campo delle truffe sembra essere limitato soltanto dalla fervida fantasia dei malviventi. Ultimamente ad esempio stanno circolando messaggi sui cellulari apparentemente provenienti dagli uffici di prenotazione del CUP. Inutile dire che è tutto falso e rispondere a questi messaggi rischia di farci svuotare il conto.

Come funziona l’ultima truffa “svuota conto”: attenzione al messaggio a cui non rispondere mai

Diversi utenti stanno segnalando una nuova truffa basata sull’invio di falsi SMS. All’apparenza questi messaggi sono inviati dagli “uffici CUP” (Centro Unico di Prenotazione) della Regione Lombardia. Il messaggino invita a richiamare un numero a pagamento come 89342270 o a cliccare sopra un collegamento per dare conferma o meno a un appuntamento medico. Ma in realtà si tratta di una truffa.

Sì, perché nemmeno una di queste comunicazioni è stata realmente inviata dal CUP della Regione Lombardia (o da qualunque altro CUP italiano). I mittenti degli SMS sono truffatori che cercano di trafugare informazioni personali o perfino denaro alle loro vittime. Il meccanismo della truffa del finto messaggio CUP è semplice ma molto efficace (e dunque pericoloso).

Basta semplicemente richiamare i numeri indicati nel finto messaggio CUP per rischiare di pagare tariffe telefoniche molto salate. Invece cliccare sui link contenuti all’interno dei messaggi può attivare software malevoli sul proprio telefono o indirizzare verso siti clone controllati sempre dai truffatori, pronti a chiedere agli ignari utenti di inserire dati sensibili (codici fiscali, informazioni sanitarie, numeri delle carte di credito, ecc.).

Sarà bene sapere che le comunicazioni ufficiali del CUP non contengono collegamenti cliccabili e meno che meno invitano a contattare numeri a pagamento. Attenzione poi ai “campanelli d’allarme” che devono farci sentire puzza di bruciato come la presenza di sgrammaticature o strane formulazioni delle frasi. Ma più di tutto deve farci sospettare l’invito a compiere un’azione urgente, in genere cliccare su un link o inserire i nostri dati personali. Mai dimenticare che la fretta è la migliore alleata dei truffatori che se ne servono per farci agire in maniera impulsiva, senza riflettere.