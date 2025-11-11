La lavastoviglie non lava più bene? Forse è colpa di questi errori: cosa devi fare

Ecco quali sono gli errori più comuni, che si commettono ogni giorno, e che non fanno più funzionare bene la lavastoviglie: bisogna evitarli subito, solo così tornerà a lavare come si deve.

Negli ultimi anni la lavastoviglie è diventata una delle alleate più preziose nella gestione quotidiana della casa. Silenziosa, efficiente e comoda, riesce a farci ottenere stoviglie perfettamente pulite ed igienizzate senza alcuna fatica, se non quella di caricarla e di avviare il programma dedicato.

Tuttavia, anche l’elettrodomestico più performante può perdere efficacia nel tempo, lasciando piatti opachi, bicchieri con aloni e posate che non sembrano affatto pulite. In questi casi, molti pensano subito a un guasto tecnico o alla necessità di sostituire il prodotto. Ma spesso la causa è molto più semplice e altrettanto facile da risolvere. Nulla che non potrà essere sistemato anzi, si tratta di tutta una serie di errori, che spesso si commettono involontariamente e che alla lunga, compromettono il corretto funzionamento della lavastoviglie.

Ecco quali sono gli errori che alla lunga non fanno più funzionare bene la lavastoviglie

Uno dei motivi più frequenti per cui la lavastoviglie smette di lavare bene è legato al filtro. Questo piccolo componente, situato nella parte inferiore della macchina, ha il compito di trattenere residui di cibo e impurità. Se non viene pulito regolarmente, si intasa e impedisce all’acqua di circolare correttamente. Il risultato è un lavaggio poco efficace e la formazione di cattivi odori. Un controllo periodico, accompagnato da un risciacquo accurato sotto l’acqua corrente, è spesso sufficiente per riportare la macchina alla sua piena efficienza.

Un altro errore riguarda il caricamento delle stoviglie. Piatti sovrapposti, pentole che coprono gli ugelli o posate ammassate nel cestello possono ostacolare il getto d’acqua e impedire un lavaggio uniforme. È importante seguire un determinato ordine, come ad esempio, disporre i piatti più grandi nella parte inferiore, i bicchieri e le tazze in alto, e le posate separate in modo da evitare che si incastrino, affinché tutto possa essere lavato in modo giusto.

Da non dimenticare nemmeno il ruolo del braccio irroratore. Spesso, piccoli residui di calcare o detriti possono ostruirne i fori, riducendo la potenza del getto. In questo caso, basta smontarlo e pulirlo delicatamente con acqua e aceto per rimuovere ogni incrostazione. Infine, molti dimenticano di verificare il livello del sale e del brillantante. Entrambi sono fondamentali per ammorbidire l’acqua e prevenire la formazione di aloni o macchie calcaree, soprattutto in zone dove l’acqua è particolarmente dura. Insomma, il segreto per una lavastoviglie performante è ovviamente una manutenzione adeguata e periodica e solo così farà sempre il suo dovere.