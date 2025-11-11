Stop all’erogazione del bonus, queste persone non riceveranno più soldi: tutto finito

Fatte salve eventuali modifiche che potrebbero arrivare con il decreto Energia, dal 1° gennaio del prossimo anno alcune persone non riceveranno più un bonus che aveva fornito un utile aiuto in un periodo di vacche magre come questo dove malgrado il leggero rallentamento dell’inflazione la situazione non è comunque delle più rosee.

Le famiglie italiane sono sempre costrette a fare i conti con gli aumenti dei prezzi decisamente fuori dall’ordinario avvenuti negli ultimi tre anni, a partire dallo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina che ha portato al 49% i rincari degli ultimi vent’anni (poco meno della metà di questi aumenti si sono concentrati nel triennio post-2022).

E ora arriva un’altra notizia poco gradita. Nel 2026 il bonus bollette tornerà alla sua versione ordinaria. Alla fine del 2025 scadrà infatti il contributo straordinario che aveva permesso alle famiglie con ISEE fino a 25 mila euro di avere uno sconto fino a 200 euro sulle bollette della luce e del gas. Ecco quali famiglie non riceveranno più i soldi del bonus.

Quali famiglie non riceveranno più i soldi del bonus bollette

Il bonus bollette nel 2026 non sparirà dai radar. Il contributo continuerà a essere riconosciuto in automatico alle famiglie aventi diritto. La platea dei nuclei beneficiari però si restringerà dato che l’agevolazione verrà erogata solamente alle famiglie con ISEE inferiore a 9.500 euro. Lo sconto sarà applicato direttamente in fattura dai vari fornitori.

La soglia ISEE per accedere al bonus bollette sale da 9.500 a 20.000 euro nel caso delle famiglie numerose ovvero quello che hanno tre figli o più. Il prossimo anno decadrà invece la componente straordinaria del bonus introdotta in via temporanea dal Dl 19/2025. Niente più contributo straordinario di 200 euro per chi già beneficiava del bonus bollette.

L’aiuto extra, come detto, riguardava le famiglie con ISEE fino a 25.000 euro. Nel 2025 complessivamente otto milioni di famiglie hanno potuto beneficiare del bonus bollette in versione “allargata” varato ad aprile 2025 e in vigore fino alla fine dell’anno. Con l’arrivo del 2026 assisteremo al ripristino delle vecchie regole del bonus bollette.

Lo stop andrà dunque a impattare trasversalmente: sia sulle famiglie con ISEE inferiore a 9.530 euro sia su quelle con valore ISEE superiore che dal prossimo anno non potranno più avere il contributo extra. Anche il bonus bollette 2026 nella sua versione ordinaria verrà erogato in automatico. Prima bisognerà però che i potenziali destinatari aggiornino la Dsu dopo il 1° gennaio. Dopo l’aggiornamento l’INPS comunicherà i dati degli aventi diritto al Sistema Integrato Informatico.