Stefano De Martino si ferma, Affari Tuoi non va più in onda: il motivo

Continua la sfida a colpi di share tra La ruota della fortuna e Affari tuoi, pronti a contendersi fino all’ultimo punto di percentuale. Il game show condotto da Gerry Scotti continua per il momento ad avere la meglio sul programma dei pacchi. Nella giornata di venerdì 7 novembre La ruota della fortuna ha raccolto 5.358.000 spettatori pari al 26.6% di share.

Affari tuoi invece ha fatto registrare il 22.5% di share con 4.549.000 spettatori. Insomma, l’iconico gioco dei pacchi pur facendo registrare buoni ascolti continua a patire in termini di share contro l’agguerrita concorrenza di Canale 5. Il diretto competitor La ruota della fortuna continua a presidiare l’ambita fascia oraria dell’access prime time.

Soltanto in paio di occasioni Affari tuoi è riuscito a strappare a La ruota della fortuna il primo posto nella gara dell’Auditel. A Viale Mazzini ancora non sono riusciti a trovare la quadra per riportare il programma ai fasti dell’anno precedente, quando De Martino aveva fatto segnare ascolti da record. Nei prossimi giorni il game show dei pacchi dovrà fermarsi, ecco per quale motivo.

Stop a Affari Tuoi, perché il programma di Stefano De Martino è costretto a fermarsi

Nella serata di giovedì 13 novembre Affari Tuoi non andrà in onda. Il game show che vede protagonisti concorrenti provenienti da tutte le regioni italiane, i «pacchisti», ai fermerà per lasciare spazio al penultimo incontro della Nazionale Azzurra di calcio nel girone di qualificazione alla Coppa del Mondo 2026, contro la Moldova.

I ragazzi di Mister Gattuso, impegnati nella rincorsa alla lanciatissima Norvegia, scenderanno in campo contro la formazione fanalino di coda del Girone I. Gli Azzurri sono chiamati a vincere per tenere viva la speranza di agganciare la macchina da gol norvegese che ha nel formidabile Erling Haaland (51 gol in 46 partite con la sua Nazionale) il suo principale alfiere.

La Norvegia finora ha fatto il pieno di vittorie lasciando agli avversari solo le briciole. Gli scandinavi guidano a punteggio pieno (18 punti) con una differenza reti impressionante (29 gol fatti e appena tre subiti) che li mette al riparo dagli inseguitori. L’Italia, che non ha più sbagliato un colpo dopo la bruciante sconfitta coi vichinghi, segue a tre lunghezze di distacco. Rai 1 trasmetterà il match tra gli azzurri e i norvegesi a partire dalle 20:30.

Stefano De Martino con il suo Affari Tuoi tornerà regolarmente in onda già venerdì 14 novembre, nel consueto orario delle 20:35 subito dopo la messa in onda di Cinque Minuti, la striscia informativa condotta da Bruno Vespa per raccontare l’Italia e il mondo giorno per giorno.