Trionfo Sinner alle Atp Finals: Alcaraz deve alzare bandiera bianca

Le Atp Finals hanno preso il via in questi giorni. Un appuntamento attesissimo per andare a mettere ancora una volta di fronte i più grandi campioni del tennis mondiale in coda ad una stagione lunga e dispendiosa.

I grandi protagonisti chiamati ad arrivare fino in fondo sono chiaramente Jannik Sinner e Carlos Alcaraz che si sono divisi equamente gli slam stagionali, due a testa, oltre che contendersi anche la vetta del ranking Atp tra sorpassi e controsorpassi. Buona la prima per il tennista italiano che gioca peraltro anche in casa.

Vittoria per l’altoatesino in quel di Torino contro Auger-Aliassime con il punteggio di 7-5, 6-1 con testa ora alla prossima sfida del girone Borg contro Zverev domani sera.

Intanto lo stesso Sinner ha commentato a caldo il match delle scorse ore: “Sono molto contento di rigiocare qui, per me è un posto speciale, ogni anno quando si arriva qui la situazione è diversa. Abbiamo giocato un primo set molto tosto poi lui avuto piccolo problema fisico. Primo set ad un livello alto, sono contento di come abbiamo iniziato in questo torneo. Penso che sia molto bello avere due italiani con anche Lorenzo Musetti nel singolare. E poi non dimentichiamo il doppio con Simone e Andrea. E’ un’edizione molto speciale qui c’è tanta Italia ed è bellissimo”.

Si tratta quindi di un appuntamento speciale e da non fallire per Sinner, che ha peraltro anche i favori del pronostico per la vittoria finale, con buona pace del rivale Alcaraz.

Atp Finals, le quote inchiodano Alcaraz: Sinner il grande favorito

Sono ben 1500 i punti messi a disposizione dal torneo, sia singolare che doppio, e Sinner non vorrà di certo farsi sfuggire l’occasione di fronte al pubblico di Torino.

Le Atp Finals, vista la rinuncia alla Coppa Davis, rappresenteranno anche l’ultimo appuntamento stagionale dell’altoatesino prima di concentrarsi sulla prossima annata. Sinner quindi non può fallire ed anche le quote propendono verso di lui.

Secondo quanto evidenziato da ‘Bwin.it’ il favoritissimo è proprio il numero uno al mondo quotato 1,62, mentre il rivale Carlos Alcaraz è addirittura pagato a ben 3,75. Una distanza abbastanza importante nei pronostici a favore dell’italiano che spera quindi di portare a casa l’ennesimo titolo stagionale.

Brutta botta invece per lo spagnolo che vorrà piazzare un sussulto importante proprio in terra italiana, dove c’è grande attesa anche per il doppio Bolelli-Vavassori.