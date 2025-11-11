Pogacar, annuncio di pochi istanti fa: mondo del ciclismo scioccato

Tadej Pogacar è al momento il meglio di tutto ciò che il ciclismo rappresenta in questo momento. Letteralmente il dominatore di questo sport e sta creando un divario assoluto rispetto a tutta la concorrenza, ormai non si può neanche parlare di rivalità con gli avversari visto che Tadej ha sbaragliato i rivali ed è nettamente superiore agli altri, che si giochi nelle corse di un giorno o ancora di più nelle corse a tappe.

Da un lato il dominio di Pogacar ha attirato nuovo interesse sulla disciplina ma dall’altra sicuramente non è una grande notizia per i rivali che sperano di non incrociarlo mai e che il forte sloveno decidi di puntare su altre corse. E ovviamente – come capita d’altronde in tutti gli sport – Pogacar deve fare i conti anche con i paragoni e con le rivalità del passato. Pogacar continua a mietere successi e visto che non ci sono rivali nella sua epoca troviamo invece dei rivali nel passato.

Per molti Pogacar è l’erede della leggenda del ciclismo Eddy Merckx. Un campione capace di attirare pubblico e vincere sempre, insaziabile e pronto a scatenarsi partendo a 50 chilometri dal termine. Per alcuni è il vero erede di Merckx, per altri ricorda Marco Pantani ma c’è invece chi critica e non è assolutamente d’accordo con questo punto di vista.

Caos Pogacar, esplode la polemica nel circus

In molti paragonano Pogacar a Merckx e vedono in lui il suo erede ma c’è anche chi invece non apprezza ed anzi cerca di minimizzare il valore di Tadej. Roger de Vlaeminck ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Laaaste Nieuws ed ha espresso la sua sentenza riguardo chi fosse il migliore tra Tadej ed Eddy. Roger ha vinto molto in carriera e conosce il ciclismo ma ha sentenziato:

“Paragonare Pogacar a Merckx è follia, lo sloveno non gli arriva nemmeno alla caviglia ed i giornalisti che fanno questo paragone non ne sanno niente” e poi l’ex ciclista – da segnalare comunque connazionale di Merckx ha proseguito spiegando: “Se io avessi 22 anni e corressi oggi, Tadej non mi staccherebbe mai. Dove ha staccato Evenepoel recentemente? Al Lombardia e su una salita neanche difficile. Bravo come Merckx…ma dai!” ha concluso l’ex campione 78enne.

Dichiarazioni forti e che sottolineano come Pogacar non abbia però l’apprezzamento di tutti gli addetti ai lavori, anzi.