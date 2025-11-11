Infortunio Juve, stop di tantissimi mesi: “Qualcosa di grave”

La stagione della Juve ha vissuto finora più bassi che alti e il club bianconero spera di migliorare nelle prossime settimane. Una situazione paradossale con Luciano Spalletti chiamato a rigenerare diversi giocatori non ancora al meglio. La Juve resta comunque nelle parti alte della classifica ed i tifosi sperano che il tecnico toscano riesca a rialzare gran parte della rosa, avvicinando cosi il sogno scudetto.

Uno dei reparti più attenzionati in casa Juve è quello offensivo con il club torinese che ha diversi giocatori nel reparto offensivo, c’è Dusan Vlahovic ad esempio ma ci sono anche altre alternative arrivate in estate come Jonathan David e Lois Openda e soprattutto questi sono importanti investimenti del club ed ora la società spera che il tecnico, abituato a lavorare con gli uomini offensivi, riesca a ribaltare le cose.

Chi invece in questo momento è una sorta di separato in casa e vive una situazione paradossale è il centravanti polacco Arkadiusz Milik. Il giocatore è arrivato tempo fa come un rinforzo importante ma è ormai fermo da oltre un anno e mezzo e al momento vige il mistero massimo circa le sue condizioni. Alcune dichiarazioni arrivate nelle ultime ore hanno preoccupato i tifosi e al momento tutti si chiedono cosa ha davvero Milik e cosa sta succedendo all’attaccante bianconero.

Mistero Milik, le ultime riguardo il suo infortunio e le parole in casa Juve

Mentre gli altri giocatori si contendono il posto in casa Juve su Milik c’è una sorta di mistero e nessuno sa realmente come funziona con il suo infortunio. Nel corso dell’ultima assemblea degli azionisti il presidente bianconero Ferrero ha rilasciato dichiarazioni che in parte preoccupano e che portano un nuovo mistero per quel che riguarda l’attaccante e il suo infortunio. Parlando su Milik Ferrero è stato piuttosto netto:

“Se un calciatore non rientra è successo qualcosa di grave. Lo J-Medical cura tanti campioni, se ci sono lungodegenze è perchè questi calciatori hanno problemi. Non c’è alcun interesse nel tener fuori i giocatori, appena sono pronti a tornare in campo, noi ce li rimettiamo”. E insomma dichiarazioni hanno portato tanti dubbi e una sorta di mistero riguardo il suo infortunio e il suo possibile rientro. I tifosi sperano di rivederlo in campo ma al momento questa è utopia ed è probabile anche la rescissione.