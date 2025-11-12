Ora che arriva il freddo devi fare questo con il frigorifero: così dimezzi le bollette

Con l’arrivo dei primi freddi, si tende a pensare solo al riscaldamento, ai plaid e alle bevande calde per cercare di riscaldarsi quanto più possibile. Eppure, anche il frigorifero risente dei cambiamenti di stagione. Nonostante resti acceso ventiquattro ore su ventiquattro, raramente qualcuno si ferma a considerare come il clima esterno influenzi il suo funzionamento. E proprio in questo periodo, con qualche piccolo accorgimento, è possibile ottenere un notevole risparmio sulla bolletta.

Molti credono che le spese elettriche aumentino solo per via dei termosifoni o delle stufette, ma non è così. Ci sono apparecchi che, pur non producendo calore, continuano a incidere sul consumo mensile, soprattutto quando non vengono gestiti nel modo giusto. L’errore più comune è pensare che, una volta impostata una certa modalità, non sia necessario intervenire mai più, credendo che basti semplicemente questo per fare andare le cose bene, in realtà, non c’è errore più grande, soprattutto per quanto riguarda il frigorifero.

Con il freddo bisogna impostare bene il frigorifero: ecco cosa è necessario fare subito

Nonostante il frigo sia inserito in corrente tutta la giornata, in inverno, però, può diventare un vero alleato del risparmio se si conoscono i suoi meccanismi. Il freddo esterno aiuta infatti il compressore a lavorare meno, ma solo a patto che la temperatura interna sia regolata correttamente. Un’operazione semplicissima e che richiede davvero pochissimi secondi, ma che purtroppo, il più delle volte viene completamente ignorata, andando così ad incidere non solo sulla bolletta, ma anche sul suo corretto funzionamento.

Durante i mesi caldi, la maggior parte delle persone imposta il termostato su valori bassi, intorno ai 3°C, per compensare l’ambiente esterno più caldo. Quando le temperature si abbassano, però, questa impostazione non serve più e può trasformarsi in uno spreco silenzioso. Basta alzare di uno o due gradi la temperatura interna, portandola a 5°C per il frigorifero e a circa -18°C per il congelatore, per ridurre il consumo di energia anche del 30-40%.

Regolare la temperatura del frigorifero in base alla stagione è un gesto semplice ma poco diffuso, perché spesso si ignora quanto incida sui costi domestici. L’energia che si risparmia si somma giorno dopo giorno, trasformandosi in una riduzione concreta delle spese e in un impatto ambientale più sostenibile. Ecco che quindi, dedicarci quei pochi secondi farà un’enorme differenza.