Dalla Juve al Napoli per 40 milioni: Spalletti storce il naso

La sosta per gli impegni delle nazionali rappresenta spesso un momento di riflessione utile a resettare e tirare le somme in relazione a quanto fatto fino a questo momento.

È chiaramente una fase in cui anche le tematiche di calciomercato si intrecciano spesso con quelle di campo tra calciatori scontenti e chi ha già la valigia in mano. La nazionale è però anche un modo per trovare stimoli diversi rispetto alla quotidianità dei club come nel caso di Davide Frattesi che anche alla corte di Chivu continua a giocare col contagocce. Ben 174 minuti in tre apparizioni di Champions, ma solamente 198′ in 8 presenze di Serie A.

È in campionato che il centrocampista nerazzurro trova pochissimo spazio come certificato soprattutto dalle ultime tre apparizioni contro Fiorentina, Verona e Lazio nelle quali ha messo insieme solo 12 minuti totali. Troppo poco per chi come Frattesi può offrire qualità e capacità di inserimento in zona gol alla squadra. Il potenziale dell’ex Sassuolo all‘Inter è stato espresso solamente in parte, motivo per cui da tempo se ne parla anche in ottica cessione.

Un futuro altrove non è da escludere vista la situazione bloccata di Frattesi, pagato tanto dai nerazzurri ma mai realmente del tutto considerato un uomo fondamentale. Con Chivu fa fatica in Serie A, e a margine della sosta in cui giocherà alla corte di Gattuso in Nazionale, aumentano nuovamente le speculazioni su un suo futuro altrove, potenzialmente in un’altra big del campionato italiano. In questo senso Spalletti e Conte potrebbero essere protagonisti di un grande duello.

Calciomercato Inter, Frattesi in uscita: la concorrenza aumenta per la Juventus

Davide Frattesi è quindi tra i potenziali uomini mercato dei prossimi mesi, soprattutto in Serie A. Secondo quanto evidenziato da ‘La Repubblica’ il centrocampista avrebbe fatto capire di voler lasciare l’Inter per giocare titolare.

Un minutaggio più elevato è quindi l’obiettivo dell’ex Sassuolo che da tempo piace soprattutto alla Juventus. I bianconeri sono stati accostati al classe 1999 più volte nel corso delle ultime annate, ma non si è mai andati fino in fondo.

La stessa fonte però evidenzia che la concorrenza per la Juve su Frattesi è in aumento con Milan e Napoli che osservano la situazione. I bianconeri sembravano in vantaggio, ma ora gli azzurri di Conte pare siano balzati in pole per acquistarlo.

C’è comunque da ricordare che l’Inter non vorrebbe cederlo ad una diretta rivale per lo scudetto, e per il cartellino chiede circa 40 milioni di euro.