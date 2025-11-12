Squalifica Sinner, nuovo cataclisma durante le Atp Finals: l’annuncio

Jannik Sinner è senza dubbio l’uomo più atteso in queste Atp Finals di Torino, lui e ovviamente il suo grande rivale Carlos Alcaraz. All’interno del circuito c’è grande curiosità per questa rivalità che da anni caratterizza il circus e ogni volta c’è il dubbio su chi vincerà alla fine. Sinner e Alcaraz sono i grandi favoriti anche alle Finals ma occhio ai possibili rivali. Intanto sull’azzurro si parla sempre talvolta esagerando e rilasciando dichiarazioni che possono far discutere in toto.

Nelle ultime ore la leggenda del tennis Novak Djokovic è tornato a parlare della rivalità con Alcaraz e Sinner. I due hanno di fatto messo fine al suo ciclo di vittorie e Nole stima molto entrambi per quel che riguarda i risultati sul campo ma allo stesso tempo l’atleta serbo ha rilasciato dichiarazioni importanti e piuttosto forti che riguardano il tennista italiano. Ancora una volta si discute nuovamente del famigerato caso Clostebol.

Il 2025 è stato sicuramente un anno particolare, Sinner è stato sospeso per tre mesi a causa della positività al Clostebol dopo un contatto con una crema. Tutto ciò ha sicuramente messo al centro dell’attenzione – e per questioni non tennistiche – il fuoriclasse di San Candido e nelle ultime ore sono spuntate nuove importanti dichiarazioni. Al centro del mirino Djokovic ha ‘accusato’ Sinner e le sue dichiarazioni hanno scatenato i tifosi.

Bufera Sinner, l’attacco di Djokovic lascia tutti senza parole

Nelle ultime ore sono emerse dichiarazioni di Novak Djokovic nel corso di una lunga intervista con il noto giornalista Piers Morgan ed è apparso sul canale Youtube di quest’ultimo. Parole pesanti e che nessuno si aspettava mesi dopo tutto ciò che è accaduto ma Nole sembra non aver dimenticato ed ha parlato cosi riguardo la sospensione di Sinner per il caso Clostebol:

“Sinceramente quando è successo sono rimasto scioccato. Non credo che lo abbia fatto di proposito ma come è stato gestito questo caso è pieno di campanelli d’allarme” ha sottolineato il 24 volte campione di titoli Slam. E poi il tennista serbo non ha corretto il tiro ma ha peggiorato le cose attaccando:

“Se fosse stato numero 500 penso che sarebbe stato squalificato, mi ha colpito la mancanza di trasparenza e di coerenza. La comodità di una sospensione tra gli Slam, cosi da non perdersi nulla. Tutto è stato molto strano e non mi piace come è stato gestito tutto”.

Infine un ultimo messaggio all’azzurro: “Voglio credere a Jannik, lo conosco da quando aveva 13 anni, è un ragazzo genuino ed educato ma è responsabile quando accade qualcosa del genere”.