Potrai pulire casa anche 100 volte ma se commetti questi errori sarà sempre sporca: da non credere

Se desideri avere una casa realmente pulita devi assolutamente evitare di commettere questi errori: la rendono solo più sporca e piena di germi e batteri.

Ci sono giornate dedicate interamente alle pulizie domestiche, nella speranza di riuscire ad eliminare a fondo tutto lo sporco. Quindi, si passa l’aspirapolvere, si lavano i pavimenti, si spolverano mobili e superfici. Eppure, dopo poche ore, quella sensazione di freschezza sembra svanire. Le stanze appaiono già con un aspetto trasandato, i pavimenti non brillano e l’aria non profuma più di pulito.

Non si tratta di pigrizia né di mancanza di prodotti efficaci, spesso, purtroppo, a rendere vano ogni sforzo, sono piccoli gesti automatici, errori che si ripetono inconsapevolmente e che compromettono il risultato finale. Il segreto di una casa davvero pulita non sta tanto nella quantità di tempo dedicato, quanto nella qualità delle azioni e nella loro logica. Alcune abitudini apparentemente innocue, infatti, non solo rendono inutile il lavoro, ma contribuiscono a diffondere ancora di più lo sporco e i batteri.

Mai commettere questi errori in casa, non fanno altro che farla sembrare più sporca

Ma quindi, quali sono questi errori che si commettono in casa e che vanificano tutto il tempo perso nelle pulizie? Il primo, e anche il più comune, è quello di usare sempre lo stesso panno o spugna per tutto. In questo caso, pulendo tutti gli ambienti con un solo panno, non fa altro che spostare sporco, germi e batteri da una parte all’altra.

Un altro errore davvero molto comune è quello di dimenticare di pulire gli strumenti di pulizia. Scopa, aspirapolvere, mocio o secchio, se non vengono igienizzati dopo ogni uso, diventano serbatoi di sporco. Le setole della scopa trattengono polvere e capelli, mentre il mocio umido è il luogo ideale per la proliferazione di muffe e cattivi odori. Anche pulire dal basso verso l’alto non è affatto un’azione da eseguire. L’ordine perfetto sarebbe l’inverso, ossia dall’alto verso il baso, in modo tale da eliminare lo sporco man mano che si forma.

Esagerare con i detergenti, non è affatto una buona idea, infatti, un eccesso di detersivo può lasciare aloni e residui che attirano nuovamente la polvere, rendendo le superfici appiccicose e opache. Infine, mai trascurare i punti nascosti, come ad esempio, sotto il divano, dietro gli elettrodomestici, negli angoli meno visibili. Queste, sono le zone che più facilmente vengono ignorate e che, invece, accumulano polvere, acari e cattivi odori. Una casa pulita si riconosce proprio da quei dettagli che non si vedono.

