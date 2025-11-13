Tutti in fila da Lidl, ha 500 W e costa soli 19,99 euro: offertissima

In questi giorni Lidl torna a sorprendere i suoi clienti con la proposta di un nuovo utensile elettrico da 500 watt a un prezzo d’occasione: meno di 20 euro per portarsi a casa un apparecchio che ha nella compattezza uno dei punti di forza. Si tratta di un attrezzo pensato per piccoli lavori domestici o per attività di manutenzione.

Insomma, il nuovo utensile proposto da Lidl è concepito per tutti quei lavori che richiedono un equilibrio ottimale tra maneggevolezza e potenza. Le dimensioni ridotte del formato consentono di utilizzarlo in maniera pratica anche in spazi ristretti. Il resto lo fa la struttura ergonomica dell’apparecchio, progettata per facilitarne la presa e ridurre l’affaticamento dell’utilizzatore.

La catena tedesca di discount conferma con questa offerta quella che è la sua principale caratteristica, capace di conquistare una fetta sempre più ampia di consumatori: la convenienza del rapporto qualità-prezzo dei propri prodotti. Attenzione perché la promozione di Lidl durerà per un limitato periodo di tempo e fino all’esaurimento delle scorte.

Super offerta Lidl: 500 W di potenza a meno di 20 euro

Nel volantino Lidl dal 10 al 16 novembre si trova un’offerta molto interessante. La catena tedesca propone a soli 19,99 euro la smerigliatrice assiale Parkside da 500 W. Meno di venti euro per portarsi a casa un utensile elettrico che altrove può arrivare a superare anche i 100 euro. Parliamo di uno di quegli strumenti che tutti gli amanti del bricolage dovrebbero avere a casa.

La versatilità è il pezzo forte di questa smerigliatrice con una potenza di 500 W e la possibilità di regolare la velocità da 4.500 a 30.000 giri al minuto. Questo utensile è perfetto per chi ha bisogno di levigare, lucidare o rimuovere residui di materiale su metallo, legno o plastica. La confezione include una mola abrasiva e la chiave per il montaggio.

La smerigliatrice assiale Parkside in pratica è subito pronta all’uso. Da notare è che malgrado il prezzo decisamente ridotto questo apparecchio presenta due caratteristiche irrinunciabili nei lavori di precisione ovvero la comodità dell’impugnatura e la robustezza strutturale. Ma le sorprese non sono finite per quanto riguarda questo prodotto.

Sì, perché Lidl offre anche set di accessori dedicati. Sono presenti diversi tipi di mole, dischi e punte. Il tutto è messo in vendita a partire da 2,99 euro in base al numero di pezzi. In sostanza con con una spesa di poco superiore ai 20 euro sarà possibile procurarsi una smerigliatrice completa di accessori per cominciare a mettersi subito al lavoro. Roba succosa per i patiti del bricolage e del fai da te.