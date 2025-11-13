C’è tempo solo fino al 14 novembre per richiedere questo bonus: non perdere l’occasione

Il 14 novembre scade il termine per poter fare richiesta e ottenere un’importante agevolazione. Il bonus è destinato a una vasta platea di cittadini. La misura, varata con apposito decreto, consiste in un contributo economico che sarà erogato fino all’esaurimento delle risorse stanziate dal governo. Per ottenerlo bisognerà presentare domanda online sul portale dedicato al bonus.

Sarà il sistema ad assegnare un contributo sulla base dell’ordine di arrivo delle domande. Le situazioni reddituali più svantaggiate saranno privilegiate. L’INPS ha confermato che la richiesta può essere presentata fino a venerdì 14 novembre 2025. Per il 2025 sono state stanziate risorse per 9,5 milioni di euro (mentre le risorse per l’anno precedente sono state pari a 12 milioni di euro).

Come anticipato, l’istanza andrà presentata online sul sito ufficiale INPS. Le richieste saranno gestite assegnando priorità ai redditi meno elevati. Stiamo parlando del bonus psicologo, l’agevolazione riservata alle persone che si trovano in condizioni di ansia, depressione, stress o fragilità psicologica provocate dalla crisi pandemica e da quella economica e hanno seguito – o seguono – un percorso di psicoterapia nel biennio 2024-2025.

Come ottenere il bonus: domande solo fino al 14 novembre 2025

Il bonus psicologo è una misura che prevede l’erogazione di un contributo massimo pari a 1.500 euro. La platea dei potenziali beneficiari è composta da cittadini con ISEE fino a 50.000 euro. Le domande potranno essere inviate – come confermato dall’INPS – fino a venerdì 14 novembre. L’agevolazione è legata alla fascia ISEE.

Più nel dettaglio, il bonus sarà pari fino a 1.500 euro per gli ISEE inferiori a 15.000 euro, fino a 1.000 euro per i redditi ISEE tra 15.000 e 30.000 euro e fino a 500 per gli ISEE tra 30.000 e 50.000 euro. Il bonus, in ogni caso, copre fino a 50 euro a seduta. La domanda va inoltrata sulla piattaforma INPS utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE, CNS). In alternativa può essere presentata attraverso il contact center.

Il sistema provvederà a verificare la presenza di una Dsu valida e acquisirà i dati necessari. In caso di domanda valida lo stesso beneficiario non potrà inviarne un’altra. Una volta scaduto il termine di presentazione delle domande l’INPS stilerà le graduatorie regionali e provinciali. Il beneficio sarà assegnato in base all’ordine di arrivo delle richieste. La priorità sarà data ai redditi più bassi.

I beneficiari riceveranno la comunicazione dell’accoglimento della domanda. Sarà loro assegnato un codice univoco. Il bonus andrà utilizzato entro 270 giorni, pena l’annullamento del codice. Ci sono invece 60 giorni di tempo per effettuare almeno una seduta. In caso contrario il bonus perderà validità e le risorse saranno riassegnate.