Se continui a commettere questo errore rischi di incendiare tutta casa: smettila subito

Questo errore che fanno tutti può essere davvero fatale e il rischio è quello di far incendiare tutta la casa: nessuno lo sa e troppo spesso si commette ancora, ecco a cosa bisogna fare attenzione.

In molte abitazioni, tra cucine, soggiorni e camere da letto, si nasconde un gesto quotidiano tanto comune quanto rischioso. Un’azione che si ripete senza pensarci troppo, spesso per praticità o mancanza di prese elettriche libere, e che può trasformarsi in una vera minaccia per la sicurezza domestica. Un gesto, che la maggior parte di noi fa con estrema naturalezza, senza rendersi realmente conto del pericolo a cui si va incontro.

Basta guardarsi intorno, per rendersi subito conto che, tra caricabatterie, piccoli elettrodomestici e dispositivi tecnologici, la quantità di apparecchi collegati alla rete elettrica è aumentata a dismisura negli ultimi anni. Tuttavia, non tutti i sistemi di alimentazione sono progettati per sopportare un carico eccessivo. Quando la comodità prevale sulla prudenza, il rischio di corto circuito o incendio è dietro l’angolo e senza rendersene conto, il pericolo può essere davvero dietro l’angolo.

Questo comune errore che si fa in casa può essere fatale: si rischia d’incendiare tutto

In case ormai sempre più tecnologiche e con dispostivi di ogni genere, che necessitano di una carica quotidiana, ecco che il più di volte si avvertirà la necessità di usare le classiche ciabatte multipresa, mettendo così più dispositivi o elettrodomestici insieme. Ebbene, è proprio questo gesto, in apparenza banale, che rischia di far scoppiare un incendio in casa. Infatti, non tutte le ciabatte riescono a sopportare un carico di energia eccessivo e il rischi che prenda fuoco è piuttosto reale.

Tra gli elettrodomestici che non devono mai essere attaccati a una ciabatta ci sono:

Forno a microonde

Frigorifero e congelatore

Lavatrice e asciugatrice

Lavastoviglie

Ferro da stiro

Stufetta elettrica

Asciugacapelli

Questi apparecchi, infatti, richiedono un assorbimento di corrente molto elevato. Collegarli a una multipla può provocare surriscaldamento, fusione delle prese e, nei casi più gravi, incendi domestici. Gli esperti consigliano di destinare a questi elettrodomestici una presa a muro indipendente, preferibilmente dotata di messa a terra e di interruttore salvavita efficiente. In questo modo si riduce al minimo il rischio di sovraccarico e di danni all’impianto elettrico.

Un’altra accortezza fondamentale è quella di non sovraccaricare le ciabatte con troppi dispositivi contemporaneamente, nemmeno se di piccole dimensioni. Anche caricabatterie, router, TV e computer sommati tra loro possono causare un eccesso di consumo. Ecco che quindi, per garantire realmente la sicurezza domestica, sarà necessario non commettere mai questo errore che potrebbe diventare davvero fatale.