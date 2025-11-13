L’indagine sugli ascolti tv ha un vincitore: chi è il leader del panorama televisivo italiano

La gara degli ascolti tv ha un vincitore. Ecco chi si è imposto nella competizione incalzante che caratterizza il nostro panorama televisivo.

Nulla è scontato in una gara caratterizzata da una concorrenza serrata e senza esclusione di colpi come quella degli ascolti. Primeggiare nel panorama televisivo italiano non è un risultato che si raggiunge a caso e meno che meno con l’improvvisazione. La leadership degli ascolti è piuttosto il frutto maturo di un lavoro, duro e di qualità, premiato dal riconoscimento da parte del pubblico.

L’indagine sugli ascolti televisivi anche quest’anno ha decretato un vincitore: il leader del panorama tv di casa nostra spicca per doti come qualità, costanza, capacità di costruire una fiducia duratura con i telespettatori. A dirlo sono i dati recentemente pubblicati da Agcom, che confermano la netta prevalenza di un soggetto che ha saputo imporsi tanto nella fascia serale quanto nel corso dell’intera giornata.

Il primato dell’audience televisiva è testimone di un duplice successo. Se da una parte testimonia l’abilità del broadcaster nel leggere gusti e bisogni del pubblico, dall’altra non manca di sottolineare una strategia editoriale capace di acquisire un vantaggio misurabile rispetto alla concorrenza. Ecco chi domina nel sistema mediatico nazionale.

Ascolti tv, chi detiene la leadership del panorama televisivo italiano

I dati dell’Osservatorio dell’Agcom sanciscono chiaramente che nel primo semestre del 2025 il Tg1 delle 20 è il telegiornale più seguito dagli spettatori italiani, capace di raggiungere quasi 4 milioni e 600mila spettatori (+2,6%). La seconda posizione va al Tg5 (oltre 3,5 milioni di telespettatori, in calo del 7,1%). A seguire il TgR (2,2 milioni; -2,2%) e il Tg3 (1,7 milioni; -1,4%). Crescono Studio Aperto delle 18.30 (+13,1%), Tg4 delle 19 (+23,1%) e Tg La7 delle 20 (+7,6%).

Viale Mazzini si conferma dunque al vertice del panorama televisivo italiano. Casa Rai mantiene saldamente il primato sia nel prime time che nell’intera giornata televisiva. Malgrado un settore in lieve flessione il Tig1 diretto Gianmarco Chiocci rimane il telegiornale più seguito dal pubblico italiano, dimostrandosi capace di migliorare la propria performance rispetto all’anno passato.

In un contesto caratterizzato da una contrazione generale dell’audience televisiva (-2,3% nella fascia 20:30–22:30 e -2,04% sull’intera giornata rispetto al primo semestre 2024) Rai e Tg1 non si smentiscono confermandosi punti di riferimento per gli spettatori italiani. L’azienda pubblica ribadisce la sua posizione dominante in termini di ascolti e qualità dell’informazione televisiva.

La Rai conquista il primo posto nel prime time ( 7,7 milioni di telespettatori e share del 38,9%) tenendo a distanza Mediaset, che raggiunge 6,8 milioni e il 34,7% di share, e allungando su WB/Discovery (1,7 milioni spettatori e -0,2%). Seguono poi Comcast/Sky (1,5 milioni e +0,3%) e Cairo Communication/La7 a 1,2 milioni (+5,1%).

Ex aequo Rai-Mediaset sull’intera giornata (con 3,1 milioni di spettatori a testa). Viale Mazzini conserva però il primato in termini di share facendo registrare il 37% contro il 36,7% di Cologno Monzese. A seguire Warner Bros. Discovery (758 mila; 9%), Comcast/Sky (621 mila; 7,4%) e La7 (397 mila; 4,7%), che risulta l’unico editore in crescita su base annuale.