Ultim’ora, Conte lascia Napoli: via libera della società

La sconfitta contro il Bologna sembra aver creato un nuovo esplosivo caso ed il Napoli vive uno dei peggiori momenti da quando Antonio Conte siede sulla panchina partenopea. L’allenatore del quarto scudetto è entrato in poco tempo nel cuore dei giocatori e dei tifosi e riesce a caricare l’ambiente nel migliore dei modi.

Allo stesso tempo però ora c’è grande attesa e ci sono grandi aspettative per una squadra che deve ripetersi in Italia e ha l’obbligo quasi di ben figurare in Europa, specialmente dopo un mercato da assoluti protagonisti. Insomma non è semplice però per Conte e l’allenatore del club partenopeo vive un momento difficile ed una sua ultima scelta ha alimentato nuove polemiche, portando a scenari davvero molto preoccupanti.

Mentre la maggior parte dei giocatori sono impegnati con le rispettive Nazionali Antonio Conte ha deciso abbastanza a sorpresa di prendersi una settimana lontano dagli allenamenti, via da Napoli e il noto tecnico è tornato nella sua Torino dove vivono moglie e figli. Una decisione per certi versi sorprendente, specialmente in un momento caldo come questo. A Napoli resta il suo vice Stellini che resterà ad allenarsi con i giocatori non convocati dalle Nazionali. Ma questa scelta ha alimentato nuovi rumors.

Conte in bilico a Napoli? Le ultime fanno impazzire, spunta il nome del suo sostituto

La decisione di Conte di restare a Torino ha però alimentato i rumors e c’è addirittura chi parla di dimissioni nel breve termine o comunque di un tecnico pronto a salutare una squadra in un momento di difficoltà incredibile. L’infortunio di Anguissa inoltre ha complicato ulteriormente le cose ed il Napoli è chiamato ad un ciclo di gare davvero terribile. Il club azzurro però punta ad andare avanti ma continuano i rumors con un Conte che non gradirebbe le polemiche della stampa nei suoi confronti.

E l’allenatore tornerebbe volentieri nella sua Torino, magari in quella Juve che ora ha scelto Spalletti ma che in futuro prossimo chissà. Intanto addirittura i colleghi di Repubblica parlano di possibili sostituti già ora a Napoli e si parla dello spagnolo Xavi Hernandez, ex giocatore e tecnico del Barcellona. Insomma, una situazione complicata e che può portare grossi rischi.

Dopo gli esoneri di Juric e Pioli c’è un’altra panchina che scotta anche se più per possibili dimissioni che per un eventuale esonero, il Napoli trema e attende novità nei prossimi giorni.