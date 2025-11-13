Yildiz cambia squadra, la Juve saluta il suo numero 10: dove giocherà

Tutti pazzi per Kenan Yildiz. La stellina di casa Juventus vive un momento particolare insieme al resto della squadra, ma ciononostante le voci di mercato sul suo conto si moltiplicano giorno dopo giorno.

L’asso in maglia numero 10 ha fatto vedere a sprazzi il talento cristallino di cui dispone, ma con un pizzico di continuità in più potrebbe diventare un campione assoluto. Lo sa Spalletti che dopo l’ultima gara di campionato pareggiata ha ammesso come sia lui che Conceiçao debbano avere la possibilità di giocare maggiormente nella metà campo avversaria. Avere meno compiti difensivi e stazionare di più in zona pericolosa può chiaramente contribuire ad innescare le qualità devastanti di calciatori come il classe 2005 su cui il club punta chiaramente moltissimo.

La Juventus crede tanto nelle potenzialità di Yildiz, che a prescindere dagli allenatori che si sono alternati è sempre stato posto al centro del villaggio. Finora in stagione il turco ha collezionato 3 gol e 4 assist in 14 presenze complessive tra campionato e Champions League. Numeri discreti ma sicuramente incrementabili per un giocatore della sua portata, che abbina dribbling, qualità nello stretto e a campo aperto ad un buon senso del gol e ad un ottimo tiro da fuori.

Un mix letale per le difese avversarie che Spalletti dovrà essere bravo ad innescare al meglio. La Juve dal canto suo dovrà invece alzare la guardia per cercare di trattenere quanto più a lungo possibile Kenan Yildiz, che piace letteralmente a mezza Europa.

Calciomercato Juventus, Yildiz nel mirino delle big europee: ci prova il Barcellona

Yildiz piace un po’ ovunque: dai top club di Premier League fino al Barcellona e al Real Madrid. In tanti hanno messo gli occhi su di lui e nei giorni scorsi anche l’ex compagno Savona, ora al Nottingham, ha quasi invitato il turco ad andare in Inghilterra.

L’ex terzino della Juve a ‘La Gazzetta dello Sport’ ha ammesso: “La Premier la consiglierei a tutti i ragazzi che amano il calcio, sarebbe difficile dire il contrario. Quindi anche a Kenan e a qualsiasi compagno“.

Parole che risuonano come un allarme in una situazione già delicata vista la vicenda contrattuale di Yildiz. Il turco e la Juve per ora hanno interrotto le trattative per il rinnovo. Come evidenziato da ‘TuttoJuve’ la stella bianconera, che attualmente percepisce circa 1,7 milioni di euro più bonus, avrebbe chiesto un adeguamento fino a 6 milioni di euro.

Comolli e soci ritengono la richiesta troppo alta e dunque si possono aprire diversi scenari. Oltre a Chelsea, Arsenal e Real Madrid il pensierino serio potrebbe farcelo il Barcellona che osserva l’evoluzione della vicenda.

Si tratterebbe di un profilo ideale per la filosofia di calcio dei blaugrana, fermo restando che i costi sarebbero elevatissimi. La Juve infatti potrebbe far lievitare il prezzo del cartellino oltre i 100 milioni di euro entro la prossima finestra di mercato.