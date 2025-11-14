Il 20 novembre è una data da segnare sul calendario: accadrà qualcosa di incredibile

Giovedì prossimo, 20 novembre, sarà una di quelle date da segnare sul calendario visto che quel giorno sarà teatro di un evento che non capita tutti i giorni. Anzi, bisognerà aspettare altri diciotto anni prima che si verifichi nuovamente. Dovremo attendere addirittura fino al 2043 per poter assistere un’altra volta a un fenomeno che non si presenterà in verità sotto forme spettacolari o facilmente visibili.

La peculiarità dell’evento che avrà luogo il 20 novembre 2025 non sta tanto nella spettacolarità o nella visibilità quanto nella sua rarità. Stiamo parlando, come appare evidente, di un evento astronomico osservabile soltanto a intervalli molto lunghi di tempo. La volta celeste e le dinamiche celesti una volta di più ci ricordano quanto sia meravigliosamente complesso e affascinante l’universo che non cessa di muoversi silenziosamente sopra le nostre teste.

Il 20 novembre sarà un giorno molto particolare per gli appassionati di cose astronomiche, in particolare della luna. Non tutte le lunazioni infatti sono uguali. Giovedì prossimo è in arrivo un evento astronomico che, pur non essendo visibile a occhio nudo come succede con le lune piene, sta già catturando l’attenzione l’attenzione di tutti gli amanti di astronomia del pianeta, sempre pronti a volgere lo sguardo al cielo.

20 novembre 2025: perché questa data va segnata sul calendario

L’unicità di questo evento si può comprendere se consideriamo che l’orbita lunare è ellittica, ovvero leggermente schiacciata, e non perfettamente circolare. La Terra poi non si trova al centro dell’ellisse, ma in uno dei due fuochi. Questo fatto ha delle precise conseguenze: la luna, il nostro satellite naturale, alterna fasi di avvicinamento e di allontanamento rispetto alla Terra.

Si parla infatti di apogeo e di microluna per descrivere il punto in cui la Luna si trova nel punto più lontano della sua orbita e di perigeo (e di superluna) per indicare il punto più vicino alla Terra. Bene, il 20 novembre il satellite raggiungerà quasi l’apogeo arrivando a toccare l’impressionante cifra di 406.691 chilometri dal centro della Terra.

A differenza della superluna piena, che ci appare più grande e luminosa, il 20 novembre la microluna al suo apogeo non sarà visibile in cielo. La nuova fase nasconderà totalmente il disco lunare. Ma l’evento avrà comunque un fascino incredibile per la sua rarità che riguarda, certo. la dinamica celeste e la geometria più che lo spettacolo per gli occhi.

La luna nuova del 20 dicembre 2025 sarà la quarta più distante tra il 2011 e il 2005. Le variazioni sono legate alle oscillazioni dell’orbita lunare, a loro volta influenzate dall’interazione gravitazionale del satellite con la Terra e il Sole. Ragion per cui apogeo e perigeo non hanno una distanza fissa ma variabile all’interno di un ampio intervallo. Comunque sia per assistere nuovamente a una microluna bisognerà attendere altri 18 anni: il prossimo appuntamento con l’apogeo lunare è fissato il 1° dicembre 2043.