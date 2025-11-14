Thiago Motta e Vlahovic ancora insieme: il nome della nuova squadra

La Juventus in questi mesi ha già vissuto un paio di ribaltoni importanti. Nella fase conclusiva della passata stagione la società bianconera ha deciso di esonerare Thiago Motta per affida la panchina a Igor Tudor, a sua volta sostituito nelle scorse settimane con Luciano Spalletti.

Una vera e propria polveriera la società bianconera, anche poco abituata a così tanti stravolgimenti di fronte. Cambi di allenatore che per ora non hanno pagato i dividendi giusti, e che anzi hanno costretto l’ambiente a modificare pelle più volte. Manca continuità alla Juventus, la stessa che non è stato in grado di portare Thiago Motta, che aveva un progetto tecnico interessante, il quale però non è riuscito ad attecchire al meglio sulla squadra piemontese.

Ora l’allenatore italo-brasiliano, che aveva incantato a Bologna, si ritrova senza panchina ed a caccia di una nuova occasione importante per tentare il rilancio personale. Qualche chance interessante potrebbe arrivare a sorpresa da una nazionale. Si tratterebbe quindi di un’avventura completamente diversa rispetto a quelle vissute finora, che però consentirebbe alla stessa Juventus di sbarazzarsi di una spesa ancora importante.

Secondo quanto riferito da ‘Footmercato’ Thiago Motta potrebbe tornare in panchina alla guida di una tra Serbia e Grecia. Due nazionali differenti e che potrebbero avere bisogno di una guida tecnica giovane e ricca di idee.

Calciomercato, Thiago Motta può tornare in panchina: spunta anche la Serbia di Vlahovic

Motta dunque è in attesa mentre le voci sul suo futuro iniziano ad inseguirsi senza sosta. Serbia e Grecia sono le due principali pretendenti per l’ex Juventus, che nel primo caso ritroverebbe anche quel Dusan Vlahovic già allenato proprio in quel di Torino.

Proprio in Serbia l’attenzione è tutta sulla possibilità di qualificarsi ai prossimi Mondiali attraverso i playoff, obiettivo fondamentale ed ambizioso con la pressione che cresce di settimana in settimana.

Si tratterebbe quindi di un contesto senza dubbio stimolante per Thiago Motta, che troverebbe una nazionale comunque con un buon potenziale, seppur da indirizzare e canalizzare al meglio. Il materiale umano a disposizione, a partire proprio da Vlahovic, non manca e potrebbe stuzzicare l’attenzione dell’ex Juventus.

Già fuori dalla corsa al Mondiale invece la Grecia, che offrirebbe un contesto certamente meno ricco dal punto di vista tecnico, ma con una federazione pronta a rivoluzionare per dare valore al patrimonio a disposizione.