Re Carlo, arriva la notizia che tutti temevano: dramma a Londra

Re Carlo III ha da poco – il 14 novembre – spento 77 candeline sulla torta di compleanno festeggiando in Galles. La lunga attesa per salire al trono dopo il lungo regno di Elisabetta II alla fine è culminata nell’ascesa al trono di tre anni fa. Da allora molte ombre si sono avventate contro la Casa reale britannica, non ultima quella della malattia.

Malgrado tutto Carlo ha tenuto saldo il timone anche nella tempesta mostrando una inattesa capacità di tessere una rete di relazioni utili per il Paese a livello internazionale. Anche con personaggi non facilmente addomesticabili come il presidente americano Donald Trump, ricevuto in pompa magna a settembre nel castello di Windsor per cercare di ammorbidire le sue posizioni nei riguardi del Regno Unito.

È stato un Carlo in versione “statista illuminato” anche quello che ha accolto il presidente ucraino Zelensky, sempre a Windsor, già ricevuto a Sandrigham dopo il burrascoso faccia a faccia alla Casa Bianca con Trump e JD Vance. Più di recente Carlo III ha indossato le vesti di capo della Chiesa d’Inghilterra per uno storico incontro in Vaticano con papa Leone XIV.

Re Carlo ancora in lotta con la malattia

Insomma, l’anziano sovrano britannico sta spendendo tutte le sue energie per ridare lustro a un regno che dopo la scomparsa della madre è apparso un po’ appannato. E lo sta facendo mentre continua la battaglia contro il tumore che lo ha colpito due anni fa. Antonella Zangaro su “Il Fatto Quotidiano” riporta le dichiarazioni dello scrittore Robert Jobson incontrato alla Royal Overseas League insieme alla Foreign Press Association per il lancio del suo ultimo libro, “The Windsor Legacy”.

“Il cancro non è in remissione, il re convive con la malattia”, ha spiegato Jobson. Il sovrano è malato, ma non è noto in che forma e in che termini. Il re segue dei trattamenti e alcuni tabloid sono spinti fino a dire che il tumore maligno di Carlo sarebbe “incurabile”. Comunque stiano le cose, è certo che la malattia non ha fermato la sua determinazione.

Carlo III continua ad assolvere tutti i doveri imposti dalla Corona. Non smette di viaggiare e continua a incontrare regolarmente il primo ministro nel suo ruolo di capo dello Stato. Ha preso anche decisioni difficili come quella di destituire il fratello Andrea dai titoli legati alla sua appartenenza alla famiglia reale, nel tentativo di spegnere l’incendio legato allo scandalo Epstein.

Al tempo stesso Carlo deve fare i conti con le tensioni e le lacerazioni legate allo strappo consumato da Harry e Meghan, che malgrado i timidi tentativi di riavvicinamento ancora non si è ricucito e chissà se ma lo sarà.