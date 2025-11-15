Spalletti lo fa fuori: esclusione pazzesca in casa Juve

Periodo di pausa per le Nazionali e la maggior parte dei tecnici sono al lavoro per trovare una soluzione, il prima possibile. E’ il caso ad esempio dell’allenatore della Juventus Luciano Spalletti, arrivato ormai da qualche settimana ma al lavoro per modificare le cose e risolvere i problemi il prima possibile. E i problemi in casa bianconera sono davvero molti.

La Juve va a rilento, il club ha investito davvero molto in estate e i tifosi hanno grandi aspettative ma alcuni colpi – vedi ad esempi gli attaccanti Openda e Jonathan David – faticano e molto, la squadra non regge e si lavora per trovare una soluzione il prima possibile. E il tecnico al rientro sta valutando alcune soluzioni per migliorare una squadra che ha grossi ed evidenti problemi, specialmente in alcuni reparti.

Il tecnico non ha cambiato molto al suo arrivo, la squadra era impostata con il gioco di Igor Tudor e invece ora al rientro dalla sosta si valutano possibili cambiamenti, specialmente il club passerà dalla difesa a 3, utilizzata in questa prima parte della stagione, a quella a quattro ed un passaggio cosi al 4-3-1-2. Tante novità in arrivo e occhio anche a centrocampo dove ci sarà una rivoluzione e sicuramente ben oltre una bocciatura, l’allenatore sembra ormai aver deciso.

Rivoluzione Juve, pronta la cessione o meglio: taglio dai titolari

Era nell’aria ma ora ormai è fatta, la Juve cambia modulo e l’allenatore bianconero Luciano Spalletti utilizzerà il 4-3-1-2 per provare a migliorare i suoi giocatori e farli rendere al meglio. In attacco l’idea è schierare Yildiz alle spalle di Dusan Vlahovic e Lois Openda con Jonathan David pronto a sostituire uno dei due e d’altronde ci sono tantissimi match e il tecnico può ruotare davvero tutti. Ma è a centrocampo che potrebbero esserci incredibili novità.

Nel 4-3-1-2 a centrocampo dovrebbero giocare capitan Locatelli in cabina di regia, sicuro del posto almeno fino all’arrivo del mercato di gennaio che potrebbe portare novità, ai lati ci saranno invece Khephren Thuram e Teun Koopmeiners e Spalletti ha come obiettivo recuperare totalmente il talento olandese. Diversa la situazione quindi per McKennie che al momento non è nei piani del tecnico e ormai l’idea è netta, McKennie scala nelle gerarchie ed è un rincalzo.

Non è da escludere una cessione a gennaio con il club che potrebbe investire i soldi per acquistare un altro tipo di centrocampista, giocatori più affini al gioco del tecnico e l’allenatore ha le idee chiare.