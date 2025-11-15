Ha detto basta! Tutto finito per Stefano De Martino: il motivo

Stefano De Martino è uno dei volti noti più apprezzati e discussi all’interno della televisione italiana. Da quando Stefano presenta Affari Tuoi è ormai un volto costantemente presente nella televisione nostrana, lo vediamo tutti i giorni nelle nostre case e c’è grande curiosità per quel che riguarda la sua vita privata, oltre all’aspetto carriera. Tutti vogliono sapere in parte cosa fa Stefano De Martino.

In poco tempo il conduttore campano ha vissuto una crescita impressionante, grande successo quando ha sostituito Amadeus ma anche in tv – come capita nella vita reale e nel mondo dello sport – ci sono momenti difficili e capitano in ogni settore. Stefano sta vivendo per la prima volta un momento durissimo, il simpatico conduttore è colpito ovunque e non è affatto facile per lui fare i conti con vicende private e non.

La sua trasmissione Affari Tuoi perde il confronto costantemente con La Ruota della Fortuna di Gerry Scotti ma non è l’unica problematica all’orizzonte, è da qualche mese – sebbene manchino dichiarazioni ufficiali a riguardo – che Stefano De Martino è single ed è finita la storia con la giovane e bellissima Caroline Tronelli. I due sono stati al centro dei tabloid e del gossip per diverse settimane ma ora è un periodo davvero complicato, ed emergono nuovi clamorosi retroscena.

Addio Stefano De Martino, che mazzata: spunta la rivelazione sul conduttore

Problemi in tv ma anche nella vita privata e secondo quanto riporta Diva e Donna sarebbe stata proprio Caroline Tronelli a lasciare Stefano De Martino e non viceversa, il conduttore sarebbe stato lasciato in una relazione che viene definita quasi tossica. Un pò le stesse parole che aveva utilizzato Belen Rodriguez per parlare della sua relazione con Stefano e una situazione che sicuramente mette in cattiva luce il conduttore, ancora in difficoltà.

Ovviamente si tratta di rumors e l’ufficialità della rottura non c’è, nessuno tra i due della coppia avrebbe confessato cosa è successo ma arrivano novità a riguardo. Il quotidiano cita tra le altre cose anche le parole di Caterina Balivo durante La Volta Buona con la conduttrice che aveva sottolineato che in vacanza tutti si trovavano bene e le cose andavano al meglio mentre una volta tornati alla vita reale le cose sono cambiate.

Da Stefano De Martino intanto trapela il silenzio assoluto anche se il conduttore non vive uno dei migliori momenti della sua vita.