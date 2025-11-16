Annuncio Sinner, è ufficiale: out per la finale contro Alcaraz

È tempo dell’ennesima resa dei conti tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, che oggi si affronteranno ancora una volta per la finalissima delle Atp Finals di Torino. L’uno di fronte all’altro come spesso è accaduto nelle ultime due stagioni in particolare.

Si tratta della massima espressione del tennis mondiale, con i due campioni in grado di dividersi equamente gli slam stagionali e di alternarsi anche in vetta al ranking Atp. In conferenza stampa dopo il successo in semifinale ci ha pensato il tennista di San Candido a tirare le somme: “È stata una stagione straordinaria, non penso più a quei tre mesi di sospensione che forse mi hanno impedito di restare numero 1 del mondo. Ho giocato pochi tornei ma sono arrivato quasi sempre in fondo, ho vissuto un anno incredibile e la finale di Torino è il modo migliore per chiuderlo, giocare in casa è fantastico”.

Sinner è quindi tornato sulle finali al Roland Garros e a Wimbledon: “Credo poi che ci sia un motivo per ogni cosa che succede: se non avessi perso in quel modo la finale del Roland Garros, forse non avrei giocato così bene a Wimbledon, inutile soffermarsi su quello che sarebbe potuto accadere se…”.

Il prossimo futuro di Sinner è infatti tutto legato all’ultimo atto contro Alcaraz delle Atp Finals, per poi prendersi un periodo di pausa pensando già a quella che potrà essere la prossima stagione.

Atp Finals, Sinner: “Mamma e papà non ci saranno”

In semifinale a Torino Sinner ha battuto De Minaur, sconfitto per la tredicesima volta di fila, ed ora toccherà ad Alcaraz che a sua volta ha superato tranquillamente Auger-Aliassime.

La marcia d’avvicinamento al capitolo finale di questa stagione procede spedita, con i tifosi italiani che non vedono l’ora di godersi quello che si preannuncia come un autentico spettacolo.

“Sarà una partita molto difficile – ha evidenziato Sinner – dal livello sicuramente altissimo. Sarà interessante capire a che livello sono realmente, mi sento bene e credo soprattutto di essere molto migliorato negli ultimi dodici mesi. Batto meglio, sono più a mio agio in tutti i settori del gioco”.

Al netto di quelle che sono le vicende strettamente di campo a Sinner però mancherà un supporto importante: “Qui c’è già mio fratello, non credo che mamma e papà arriveranno. A casa hanno un po’ di cose da fare, evidentemente più importanti…”.