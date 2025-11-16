Hamilton-Ferrari, è finita: c’è il nome del suo sostituto

Il 2025 di Lewis Hamilton è stato ampiamente al di sotto delle aspettative e c'è chi già vede un altro pilota in rosso

Mancano ormai solo tre weekend alla fine di una stagione di Formula 1 che sarebbe dovuta essere quella del grande riscatto della Ferrari. Nulla di tutto ciò per la rossa che ha faticato tantissimo restando ancorata ai soliti problemi degli ultimi anni.

Tra affidabilità, errori del team e qualche battuta a vuoto dei piloti la scuderia di Maranello non è mai stata realmente competitiva per la vittoria, non riuscendo a raccogliere neanche un successo nelle gare domenicali. Tanta delusione soprattutto per Lewis Hamilton, al momento fermo a zero podi, e ben lontano dal pilota schiacciasassi di un tempo.

L’età avanza per il fenomeno britannico che non è riuscito a far breccia nel cuore e nelle necessità della Ferrari che si aspettava tantissimo da lui. Il rendimento e i risultati al di sotto delle attese hanno generato dubbi tra tifosi ed addetti ai lavori, col futuro che andrà inevitabilmente valutato.

Da un sette volte campione del Mondo era più che lecito attendersi una stagione da protagonista eroico in grado di risollevare una Ferrari lontana dalle lotte al titolo piloti per troppo tempo. Quest’anno il dominio è stato McLaren con sprazzi del solito Verstappen per la Red Bull. Per il resto gli unici podi nelle gare domenicali della rossa li ha portati in dote Leclerc, con sette a zero nei confronti di Hamilton.

Ralf Schumacher ha sentenziato: “Prenderei Bearman al posto di Hamilton”

Anche la disparità di rendimento con Leclerc fa riflettere, e per Hamilton è già tempo di giudizi pesanti come quello di Ralf Schumacher, che vota un altro giovane pilota al suo posto in Ferrari.

Il fratello del grande Michael al podcast di ‘Sky Deutschland’ ‘Backstage Boxengasse’, ha analizzato: “Per quanto riguarda Lewis Hamilton credo che vada vista in questo modo: commette molti errori e la sua velocità è buona, nulla più. Piuttosto ora vedo il giovane Bearman fare meraviglie con la Haas e costa una frazione di quanto costa Hamilton. Stiamo parlando di cifre nell’ordine di oltre 60 milioni l’anno”.

Bearman, secondo Schumacher, potrebbe essere la soluzione giusta: “Non credo che John Elkann possa permettersi questo. Chiaramente è stata una sua decisione ma potrebbe anche pensare che Hamilton dopo un anno è rimasto al punto di partenza, si è giusto avvicinato un po’, ma magari sta valutando di dare i soldi a Bearman”.

Infine una riflessione: “Da un pilota di così alto profilo mi aspetto di più. Se fossi un manager ora, direi che non funziona e preferirei andare oltre e prendere un giovane di talento come Bearman. E mi chiedo: i problemi di Hamilton derivano solo dalla macchina o forse va tutto troppo più veloce per lui? Non oso dirlo, ma sembra quasi un po’ così”.